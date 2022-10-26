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"Шахтер - ты для меня все". Йовичевич спел на поле после матча с Селтиком
Хорват остался доволен результатом в Глазго
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Во вторник, 25 октября "Шахтер" расписал мировую ничью с шотландским "Селтиком" 1:1. Этот результат позволил донецкому клубу выйти как минимум в плей-офф Лиги Европы.
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После поединка главный тренер "горняков" Игор Йовичевич не скрывал своих эмоций. Хорват исполнил песню для "Шахтера" прямо на поле "Селтик Парк". Специалист записал все это на камеру и выложил в своем Instagram.
"Мы Шахтер" Донецк и мы никогда не сдаемся", – подписал он.
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Комментарии (2)
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Moro (Київ)
26.10.2022 в 12:14
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aleks68
26.10.2022 в 12:44
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