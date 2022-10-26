"Шахтер - ты для меня все". Йовичевич спел на поле после матча с Селтиком

Во вторник, 25 октября "Шахтер" расписал мировую ничью с шотландским "Селтиком" 1:1. Этот результат позволил донецкому клубу выйти как минимум в плей-офф Лиги Европы.

После поединка главный тренер "горняков" Игор Йовичевич не скрывал своих эмоций. Хорват исполнил песню для "Шахтера" прямо на поле "Селтик Парк". Специалист записал все это на камеру и выложил в своем Instagram.

"Мы Шахтер" Донецк и мы никогда не сдаемся", – подписал он.