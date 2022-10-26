Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер девятый сезон подряд набирает в ТК минимум девять очков. Такой стабильности не имеет ни один другой украинский клуб
У Динамо статистика похуже
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Сыграв вничью с "Селтиком" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов 2022/23, "Шахтер" добыл для Украины девятый балл в Таблицу коэффициентов (4 бонусных балла + 2 балла за победу над "Лейпцигом" + два балла за две ничьих с "Селтиком" + один балл за ничью с "Реалом"). Такой результат позволяет называть "Шахтер" самой стабильной украинской командой за последние более чем десять лет.
За последние одиннадцать сезонов "Шахтер" набирает минимум девять баллов в украинскую Таблицу коэффициентов. У антагониста "Шахтера" "Динамо" на протяжении этого отрезка встречались сезон с восемью, пятью, шестью с половиной баллами. В этом году у "Динамо" – 3.5 очка, но есть возможность еще набирать баллы и выйти в евровесну.
В общей Таблице вклада в украинскую Таблицу коэффициентов (за все годы Независимости) "Шахтер" занимает первую позицию, набрав 325 баллов за 28-мь сезонов. В среднем это по 11.607 очков за один футбольный год. Вторым идет "Динамо" – 299.5 очка за 31-ин сезон, в среднем – по 9.661 очка за футбольный год.
В последний раз "Шахтер" набирал менее девяти баллов за сезон в Таблицу коэффициентов в еврокампании 2011/2012.
Также известно, как начисляются очки в раунде плей-офф Лиги Европы, куда уже гарантировал себе выход "Шахтер" Игоря Йовичевича. Также сформирован предварительный список потенциальных соперников "Шахтера". Подробнее об этом – в телеграмм-канале об украинской Таблице коэффициентов >>>
Популярное сейчас
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
- Тренер Селтика после Шахтера: На этой стадии тяжело чему-то удивляться, так как мы играли против более сильного соперника
- Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну 2022/23. Украина в Таблице коэффициентов вернулась в топ-15
- Селтик - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Новости по теме
- 00:13 Зарубежные Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну 2022/23. Украина в Таблице коэффициентов вернулась в топ-15
- 10:26 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию
- 02:06 Зарубежные Шахтер сыграл двадцатый матч в Лиге чемпионов против представителей Испании. Не проиграть удалось в девятый раз