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Шахтер девятый сезон подряд набирает в ТК минимум девять очков. Такой стабильности не имеет ни один другой украинский клуб

Лига Чемпионов
(2 голосов)

У Динамо статистика похуже

Шахтер девятый сезон подряд набирает в ТК минимум девять очков. Такой стабильности не имеет ни один другой украинский клуб

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сыграв вничью с "Селтиком" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов 2022/23, "Шахтер" добыл для Украины девятый балл в Таблицу коэффициентов (4 бонусных балла + 2 балла за победу над "Лейпцигом" + два балла за две ничьих с "Селтиком" + один балл за ничью с "Реалом"). Такой результат позволяет называть "Шахтер" самой стабильной украинской командой за последние более чем десять лет.

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За последние одиннадцать сезонов "Шахтер" набирает минимум девять баллов в украинскую Таблицу коэффициентов. У антагониста "Шахтера" "Динамо" на протяжении этого отрезка встречались сезон с восемью, пятью, шестью с половиной баллами. В этом году у "Динамо" – 3.5 очка, но есть возможность еще набирать баллы и выйти в евровесну.

В общей Таблице вклада в украинскую Таблицу коэффициентов (за все годы Независимости) "Шахтер" занимает первую позицию, набрав 325 баллов за 28-мь сезонов. В среднем это по 11.607 очков за один футбольный год. Вторым идет "Динамо" – 299.5 очка за 31-ин сезон, в среднем – по 9.661 очка за футбольный год.

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В последний раз "Шахтер" набирал менее девяти баллов за сезон в Таблицу коэффициентов в еврокампании 2011/2012.

Также известно, как начисляются очки в раунде плей-офф Лиги Европы, куда уже гарантировал себе выход "Шахтер" Игоря Йовичевича. Также сформирован предварительный список потенциальных соперников "Шахтера". Подробнее об этом – в телеграмм-канале об украинской Таблице коэффициентов >>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Таблица коэффициентов
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Комментарии (1)
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Moro (Київ)
26.10.2022 в 12:04
просто цікаво. Чи є ще хоч одна країна на земній кулі, де так фапають на таблицю коефіціентів і всілякі евроочки? ну смішно ж...
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