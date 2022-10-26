Шахтер девятый сезон подряд набирает в ТК минимум девять очков. Такой стабильности не имеет ни один другой украинский клуб

Сыграв вничью с "Селтиком" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов 2022/23, "Шахтер" добыл для Украины девятый балл в Таблицу коэффициентов (4 бонусных балла + 2 балла за победу над "Лейпцигом" + два балла за две ничьих с "Селтиком" + один балл за ничью с "Реалом"). Такой результат позволяет называть "Шахтер" самой стабильной украинской командой за последние более чем десять лет.

За последние одиннадцать сезонов "Шахтер" набирает минимум девять баллов в украинскую Таблицу коэффициентов. У антагониста "Шахтера" "Динамо" на протяжении этого отрезка встречались сезон с восемью, пятью, шестью с половиной баллами. В этом году у "Динамо" – 3.5 очка, но есть возможность еще набирать баллы и выйти в евровесну.

В общей Таблице вклада в украинскую Таблицу коэффициентов (за все годы Независимости) "Шахтер" занимает первую позицию, набрав 325 баллов за 28-мь сезонов. В среднем это по 11.607 очков за один футбольный год. Вторым идет "Динамо" – 299.5 очка за 31-ин сезон, в среднем – по 9.661 очка за футбольный год.

В последний раз "Шахтер" набирал менее девяти баллов за сезон в Таблицу коэффициентов в еврокампании 2011/2012.