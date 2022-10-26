Судаков - о промахе Сикана: Такой момент бывает с каждым

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями после ничьей с шотландским "Селтиком" (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы стремимся больше работать с мячом, играть вперед, комбинировать. Заниматься тем, что мы делаем в чемпионате Украины, но против таких команд, как "Лейпциг" или "Реал". Это только начало. Я думаю, что у нас большой потенциал, но нужно много работать.

Сейчас трудно говорить что-то об ощущениях, потому что многие эмоции остались на футбольном поле после такой атмосферы. Сейчас, в первую очередь, хочется восстановиться.

"Трудно говорить о справедливости результата, ведь у нас были опасные моменты: в первом тайме у Михаила Мудрика, во втором — у Даниила Сикана. Но "Селтик", наверное, имел больше инициативы в контроле мяча, поэтому ничья в чем-то закономерный результат.

Когда я видел момент Сикана, то уже был готов радоваться голу. Немножко не понял, что там вообще произошло. Очень редко подобное можно увидеть. Но ничего, Сикан отдал голевую передачу, много цеплялся за мячи. Он сегодня очень помог команде, проделав большой объем работы. Такой момент бывает с каждым хотя бы раз при жизни. Нужно переступить через него и идти дальше.

Все то, о чем нам говорили тренеры перед игрой, даже процента не передало того, что мы почувствовали со стороны болельщиков соперника. Я еще не играл при такой атмосфере. Немножко тяжело, но ты кайфуешь от этого. Это – Лига чемпионов, это – настоящие эмоции. Кайф играть против таких команд и при таких болельщиках.

На последних минутах было очень тяжело сохранять мяч, потому что вся команда уже подсела. Многие играли от обороны, отбивались. Но понравилось, что была концентрация до последней минуты, что и принесло нам результат.

Что касается матча с "Лейпцигом", то готовы побеждать на 100%, потому что мы уже это делали. У нас очень сильная команда, которую уже боятся соперники. Перед началом турнира нас не считали фаворитами, но мы уже показали, на что способны. В Варшаве будет очень трудная игра, но мы к ней готовы", — сказал Судаков.