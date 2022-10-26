"Врачи были обеспокоены". Гвардиола объяснил замену Холанда в матче ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему заменил Эрлинга Холанда в перерыве матча Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд (0:0).

"Было три момента. Во-первых, я увидел, что он устал. Во-вторых, у него была небольшая простуда. В-третьих, он получил по ноге. Поэтому он не смог выйти на второй тайм.

В перерыве я пообщался с врачами, и они были обеспокоены. Но потом я увидел, что Холанд ходит более или менее нормально. Посмотрим", - цитирует Гвардиолу Goal.com.