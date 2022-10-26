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"Врачи были обеспокоены". Гвардиола объяснил замену Холанда в матче ЛЧ
Форвард получил повреждение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему заменил Эрлинга Холанда в перерыве матча Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд (0:0).
"Было три момента. Во-первых, я увидел, что он устал. Во-вторых, у него была небольшая простуда. В-третьих, он получил по ноге. Поэтому он не смог выйти на второй тайм.
В перерыве я пообщался с врачами, и они были обеспокоены. Но потом я увидел, что Холанд ходит более или менее нормально. Посмотрим", - цитирует Гвардиолу Goal.com.
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