Куртуа - об 2:3 с Лейпцигом: Реал вышел на поле сонным и поплатился за это

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал поражение от немецкого "РБ Лейпцига" (2:3) в матче пятого тура Лиги чемпионов.

"Мы вышли на поле сонными, нам не хватало интенсивности и агрессии, и мы поплатились за это. Тренер предупреждал нас, но мы все равно неправильно подошли к игре. Два угловых подряд – если у ваших ворот угловой, то нельзя получать второй сразу. Было огромное количество неточных передач и ошибок при владении. Плохой матч. А затем они забили третью и убили игру на последних минутах.

Когда ты вратарь, ты сразу видишь это. Было видно, что мы не в игре, это заметно в каждом единоборстве. Мы проиграли много единоборств, и дело в нехватке интенсивности. Надо было проснуться. У всех есть плохие дни – мы сыграли много матчей за короткий отрезок, но не имеем права играть без интенсивности. Если вы не можете сделать больше, выходя на замену… Надо отдаваться на 100%. Эта команда опасна на стандартах.

Все закончилось тем, что соперник погрузился в низкий блок и контратаковал. Если бы мы действовали точнее, то могли вернуться в игру, но этого не произошло. А потом мы пропустили необязательный гол – в том эпизоде ​​плохо сыграла оборона", — сказал Куртуа.