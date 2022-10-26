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Рух одолел Галатасарай в первом матче Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Львовяне продолжают беспроигрышное шествие по турниру

Рух одолел Галатасарай в первом матче Юношеской лиги УЕФА

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Львовский "Рух" одержал победу над сверстниками из "Галатасарая" в первом поединке второго раунда Юношеской лиги УЕФА.

Львовяне усилиями Столярчука открыли счет уже в дебюте встречи, а через три оборота секундной стрелки после этого Эрдем срезал мяч в свои ворота и увеличил преимущество "желто-черных". Однако Акман во второй половине первого тайма дальним ударом сократил преимущество "Руха" до минимума. После перерыва больше атаковал "Галатасарай", но подопечные Виталия Пономарева удержались и нашли на контратаке свой шанс, увеличив преимущество до двух голов.

Через неделю должен состояться ответный матч между соперниками. На этот раз хозяином будет "Рух", который будет принимать стамбульцев в Польше.

Напомним, что "Рух" принимает участие в турнире по сетке Пути чемпионов. В текущем розыгрыше Юношеской лиги принимает участие также донецкий "Шахтер", который шагает по турниру Путем Лиги чемпионов (он дублирует взрослый групповой этап ЛЧ) и уже обеспечил себе выход в плейофф. В случае прохода "Галатасарая" львовян ждут стыковые игры за выход в 1/8 финала Юношеской лиги.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. Второй раунд. Первый матч
"Галатасарай" - "Рух" 1:3
Голы: Акман 34 – Столярчук 5, Эрдем 8 (авт.), Добрянский 79
"Рух": Герета - Роман, Холод, Слюбик, Кителла - О.Федор (Бойко 88), Подгурский, Сапуга, Столярчук - Пастух (Добрянский 50), А.Федор (Николаев 82)

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Юношеская Лига УЕФА Рух U19 (Львов)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2022 в 16:37
Молодці!
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