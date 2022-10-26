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"Біля тополі". Защитники Шахтера после матча с Селтиком спели легендарный украинский хит
У других игроков "горняков" оказались очень шумные соседи
УАФ/Павло Кубанов
Досрочный выход в плей-офф еврокубков очень вдохновил представителей "Шахтера" на творчество. Наставник "горняков" Игорь Йовичевич после ничьей
Защитники команды Сергей Кривцов и Николай Матвиенко спели известную песню "Біля тополі".
Напомним, что "Шахтер" точно не опустится ниже третьего места в группе Лиги чемпионов и еще может сразиться за 1/8 финала ЛЧ. Для этого через неделю необходимо побеждать "Лейпциг".
???? Кривцов та Матвієнко запалюють pic.twitter.com/FThThf3Bsi— Oleksandr Ryzhenko (@TheRyzhenko) October 26, 2022
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