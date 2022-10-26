"Біля тополі". Защитники Шахтера после матча с Селтиком спели легендарный украинский хит

Досрочный выход в плей-офф еврокубков очень вдохновил представителей "Шахтера" на творчество. Наставник "горняков" Игорь Йовичевич после ничьей вышел на поле и спел "Мы "Шахтер" и никогда не сдаемся". А уже после возвращения в гостиницу свои вокальные способности продемонстрировали футболисты.

Защитники команды Сергей Кривцов и Николай Матвиенко спели известную песню "Біля тополі".

Напомним, что "Шахтер" точно не опустится ниже третьего места в группе Лиги чемпионов и еще может сразиться за 1/8 финала ЛЧ. Для этого через неделю необходимо побеждать "Лейпциг".