Тимо Вернер: Сейчас нам даже не нужно выигрывать у Шахтера

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер прокомментировал победу над "Реалом" (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов .

"Селтик" оказал бы нам большую услугу, если бы выиграл у "Шахтера".

Но мы все равно добились того, чего хотели - теперь все в наших руках, нам сейчас даже не нужно выигрывать у "Шахтера", - сказал Вернер.

Напомним, что "Шахтеру" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов в последнем туре необходимо обыграть "Лейпциг".