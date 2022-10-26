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Тимо Вернер: Сейчас нам даже не нужно выигрывать у Шахтера
Лейпциг в последнем туре устроит и ничья
фото из свободных источников
Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер прокомментировал победу над "Реалом" (3:2) в 5-м туре группового этапа
"Селтик" оказал бы нам большую услугу, если бы выиграл у "Шахтера".
Но мы все равно добились того, чего хотели - теперь все в наших руках, нам сейчас даже не нужно выигрывать у "Шахтера", - сказал Вернер.
Напомним, что "Шахтеру" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов в последнем туре необходимо обыграть "Лейпциг".
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Источник:УЕФА
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