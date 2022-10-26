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Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона - Бавария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images
"Барселона" попытается взять реванш у "Баварии" за поражение 0:2 в первом круге Лиги чемпионов. Два последних матча в Ла Лиге каталонцы выиграли с общим счетом 7:0; сейчас у них многое получается.
С другой стороны, немцы тоже классно провели последнюю неделю, и еще у них лучше удаются большие матчи. Похоже, нас ждет увлекательное противостояние с обоюдными шансами на успех.
Лига чемпионов. 5-й тур. 26.10.2022
Барселона. "Камп Ноу"
Арбитр в поле - Энтони Тейлор (Англия)
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол
Телетрансляция - MEGOGO Футбол 1
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