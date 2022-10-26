Барселона второй сезон подряд вылетела в Лигу Европы

"Интер" обыграл дома "Викторию" Пльзень со счетом 4:0. Поражение миланской команды было единственным условием, при котором "Барселона" могла бы побороться за плей-офф Лиги чемпионов.

"Интер" набрал 10 очков после 5 туров группового этапа ЛЧ и не пустил каталонцев в плей-офф. Теперь результат в матче "Барселона" – "Бавария" не имеет турнирного значения. Мюнхенцы вышли в плей-офф ещё в прошлом туре.

В прошлом сезоне "Барселона" также вылетела в Лигу Европы, выступая в группе с "Баварией", "Бенфикой" и "Динамо" Киев. Команда, в конце группового этапа подобранная Хави, набрала всего 7 очков в 6 матчах.