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Барселона второй сезон подряд вылетела в Лигу Европы

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

"Интер" не проиграл "Виктории"

Барселона второй сезон подряд вылетела в Лигу Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" обыграл дома "Викторию" Пльзень со счетом 4:0. Поражение миланской команды было единственным условием, при котором "Барселона" могла бы побороться за плей-офф Лиги чемпионов.

"Интер" набрал 10 очков после 5 туров группового этапа ЛЧ и не пустил каталонцев в плей-офф. Теперь результат в матче "Барселона" – "Бавария" не имеет турнирного значения. Мюнхенцы вышли в плей-офф ещё в прошлом туре.

В прошлом сезоне "Барселона" также вылетела в Лигу Европы, выступая в группе с "Баварией", "Бенфикой" и "Динамо" Киев. Команда, в конце группового этапа подобранная Хави, набрала всего 7 очков в 6 матчах.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Барселона
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.10.2022 в 21:38
Позорище.
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