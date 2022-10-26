Лига Чемпионов
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Лига чемпионов. Порту неожиданно разгромил Брюгге в Бельгии
Команда Яремчука и Соболя впервые проиграла в этой ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига чемпионов, 5-й тур
Брюгге - Порту 0:4
Голы: Тареми 33, 70, Эванилсон 57, Эустакио 60
Брюгге: Миньоле – Одуа, Мехеле, Силла, Бьюкенен – Нильсен, Оньедика, Ванакен – Ланг, Хутгла, Сков-Ольсен.
Порту: Кошта – Пепе, Кардозу, Карму, Зайду – Эуштакиу, Урибе – Отавио, Галено – Эванилсон, Тареми.
Предупреждения: Одуа 28, Силла 54, Оньедика 55 - Эустакио 29, Отавио 42, Кармо 49, Урибе 65
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