Лига чемпионов. Аякс - Ливерпуль 0:3. Класс и реализация

Все три выездных матча “Ливерпуля” были максимально похожи друг на друга. В каждом из них “Ливерпуль” слабо проводил первый тайм, позволяя соперникам создавать свои шансы и по-настоящему чувствовать домашнее преимущество. И в Неаполе, и в Глазго, и в Амстердам болельщики, в первом тайме, видели, что это не тот страшный и ужасный “Ливерпуль”. Против него можно играть. Можно легко проходить через центр поля, можно пользоваться свободными зонами за спинами фланговых защитников, можно выманить центрбеков, и легко входить в штрафную Алиссона…

Но ни “Рейнджерсу”, ни “Аяксу” не удалось того, что сделал “Наполи”. Неаполитанцы за первый провальный тайм “Ливерпуля” забили команде Клоппа три гола и не позволили ей вернуться в игре. “Рейнджерс” забил только один, еще в конце первого тайма “красные” один мяч отыграли, а после перерыва забили уже шесть мячей. Шанс был упущен.

Упустил свой шанс и “Аякс”. “Ливерпуль” выглядел неубедительно. Очень долго сложно даже было понять по какой тактической схеме действовали гости. Это было похоже на что-то вроде 4-3-1-2, где под Салахом и Нуньесом действовал Фирмино. В атаке у “красных” не получалось ничего.

А “Аякс” создал два прекрасных шанса. Именно со счетом 2:0 нужно было победить “Аяксу”, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Сначала прекрасную возможность забить гол упустил Бергейс. Атакующий хавбек “Аякса” получил пространство в штрафной гостей, пробивал с ближней дистанции, но попал в штангу.

“Аякс” создавал свои моменты после потерь “Ливерпуля”, и так появился второй момент амстердамцев. Потеря, все не на своих местах, и Тадич пробивал по воротам с близкого расстояния. Каким-то образом лидер “Аякса” пробил в спину Александер-Арнольда, отвернувшегося от мяча.

“Аякс” хватило на 20-25 минут. Игра перешла в спокойное русло, а затем на ровном месте свой гол забил “Ливерпуль”. Хендерсон с фланга красиво вырезал мяч под удар Салаху, а Мо не менее красиво в одно касание перебросил кипера “Аякса”.

Еще до перерыва супершанс упустил Нуньес, пробив с близкой дистанции в штангу, но уругвайцу свой гол забить удалось вскоре после старта второго тайма. Подача с углового Робертсона и в этот раз мяч после удара Нуньеса головой в штангу отлетел уже в ворота.

2️⃣ in 2️⃣ for @Darwinn99 in the #UCL ???? pic.twitter.com/UpO24uKbcS