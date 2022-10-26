Лига чемпионов. Аякс - Ливерпуль 0:3. Класс и реализация

Все три выездных матча “Ливерпуля” были максимально похожи друг на друга. В каждом из них “Ливерпуль” слабо проводил первый тайм, позволяя соперникам создавать свои шансы и по-настоящему чувствовать домашнее преимущество. И в Неаполе, и в Глазго, и в Амстердам болельщики, в первом тайме, видели, что это не тот страшный и ужасный “Ливерпуль”. Против него можно играть. Можно легко проходить через центр поля, можно пользоваться свободными зонами за спинами фланговых защитников, можно выманить центрбеков, и легко входить в штрафную Алиссона…

Но ни “Рейнджерсу”, ни “Аяксу” не удалось того, что сделал “Наполи”. Неаполитанцы за первый провальный тайм “Ливерпуля” забили команде Клоппа три гола и не позволили ей вернуться в игре. “Рейнджерс” забил только один, еще в конце первого тайма “красные” один мяч отыграли, а после перерыва забили уже шесть мячей. Шанс был упущен.

Упустил свой шанс и “Аякс”. “Ливерпуль” выглядел неубедительно. Очень долго сложно даже было понять по какой тактической схеме действовали гости. Это было похоже на что-то вроде 4-3-1-2, где под Салахом и Нуньесом действовал Фирмино. В атаке у “красных” не получалось ничего.

А “Аякс” создал два прекрасных шанса. Именно со счетом 2:0 нужно было победить “Аяксу”, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Сначала прекрасную возможность забить гол упустил Бергейс. Атакующий хавбек “Аякса” получил пространство в штрафной гостей, пробивал с ближней дистанции, но попал в штангу.

“Аякс” создавал свои моменты после потерь “Ливерпуля”, и так появился второй момент амстердамцев. Потеря, все не на своих местах, и Тадич пробивал по воротам с близкого расстояния. Каким-то образом лидер “Аякса” пробил в спину Александер-Арнольда, отвернувшегося от мяча.

“Аякс” хватило на 20-25 минут. Игра перешла в спокойное русло, а затем на ровном месте свой гол забил “Ливерпуль”. Хендерсон с фланга красиво вырезал мяч под удар Салаху, а Мо не менее красиво в одно касание перебросил кипера “Аякса”.

Еще до перерыва супершанс упустил Нуньес, пробив с близкой дистанции в штангу, но уругвайцу свой гол забить удалось вскоре после старта второго тайма. Подача с углового Робертсона и в этот раз мяч после удара Нуньеса головой в штангу отлетел уже в ворота.

Не проходит двух минут, как “Ливерпуль” забивает третий. Салах выполнил пас вразрез на Эллиотта и 19-летний хавбек сильным ударом пробил под перекладину с острого угла.

Игра была сделана. Камера выхватывали скучающих болельщиков “Аякса” и очень расстроенного ван дер Сара. Хмурое лицо было и у еще одной легенды сборной Нидерландов Михаэла Рейцигера, помощника главного тренера Альфреда Схредера. Всего три очка после пяти туров у единственного нидерландского клуба в Лиге чемпионов – это очень слабый результат.

Но чего иного можно было ожидать? Смена главного тренера и уход нескольких ключевых футболистов – это нетривиальные события. Сенсационный “Наполи”, и хоть и кризисный, но все равно очень сильный “Ливерпуль” – это было слишком для “Аякса” в Лиге чемпионов 2022/23.

Лига чемпионов, группа А, пятый тур. Амстердам, “Йохан Кройфф Арена”

“Аякс” – “Ливерпуль” 0:3

Голы: Салах 42, Нуньес 49, Эллиотт 52

“Аякс”: Пасвер – Санчес, Тимбер, Басси, Блинд (Вейндал 58) – Классен (Кудус 58), Альварес (Гриллич 85), Бергейс (Консейсау 85) – Бергвейн, Бробби (Тэйлор 63), Тадич

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон (Цимикас 87), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Хендерсон (Милнер 71), Фабиньо (Байчетич 71), Эллиотт (Карвалью 71) – Фирмино – Салах, Нуньес (Джонс 63)