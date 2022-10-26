  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Алонсо в центре защиты, Бельерин справа – состав Барселоны на матч с Баварией
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алонсо в центре защиты, Бельерин справа – состав Барселоны на матч с Баварией

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперименты в оборонительной линии

Алонсо в центре защиты, Бельерин справа – состав Барселоны на матч с Баварией

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"Барселона" опубликовала стартовый состав на матч с "Баварией". В защите серьезные изменения: Бельерин сыграет справа в защите с первых минут, а Алонсо в центре защиты.

Полный стартовый состав выглядит следующим образом:

  • Тер Штеген;
  • Бельерин;
  • Кунде;
  • Алонсо;
  • Бальде;
  • Кесье;
  • Бускетс;
  • Педри;
  • Де Йонг;
  • Дембеле;
  • Левандовский.

Примечательно, что Маркос Алонсо выступает обычно слева, но судя по тому, что в составе есть молодой левый фуллбек Бальде – перешедший из "Челси" испанец сыграет в центре. Вторым центральным защитником будет Жюль Кунде.

Также есть вероятность что в центре обороны выйдет Френки де Йонг, у которого есть опыт игры на этой позиции при Кумане.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Маркос Алонсо Эктор Бельерин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде