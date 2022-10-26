Алонсо в центре защиты, Бельерин справа – состав Барселоны на матч с Баварией

"Барселона" опубликовала стартовый состав на матч с "Баварией". В защите серьезные изменения: Бельерин сыграет справа в защите с первых минут, а Алонсо в центре защиты.

Полный стартовый состав выглядит следующим образом:

Тер Штеген;

Бельерин;

Кунде;

Алонсо;

Бальде;

Кесье;

Бускетс;

Педри;

Де Йонг;

Дембеле;

Левандовский.

Примечательно, что Маркос Алонсо выступает обычно слева, но судя по тому, что в составе есть молодой левый фуллбек Бальде – перешедший из "Челси" испанец сыграет в центре. Вторым центральным защитником будет Жюль Кунде.

Также есть вероятность что в центре обороны выйдет Френки де Йонг, у которого есть опыт игры на этой позиции при Кумане.