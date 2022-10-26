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Алонсо в центре защиты, Бельерин справа – состав Барселоны на матч с Баварией
Эксперименты в оборонительной линии
Фото: fcbarcelona.com
"Барселона" опубликовала стартовый состав на матч с "Баварией". В защите серьезные изменения: Бельерин сыграет справа в защите с первых минут, а Алонсо в центре защиты.
Полный стартовый состав выглядит следующим образом:
- Тер Штеген;
- Бельерин;
- Кунде;
- Алонсо;
- Бальде;
- Кесье;
- Бускетс;
- Педри;
- Де Йонг;
- Дембеле;
- Левандовский.
Примечательно, что Маркос Алонсо выступает обычно слева, но судя по тому, что в составе есть молодой левый фуллбек Бальде – перешедший из "Челси" испанец сыграет в центре. Вторым центральным защитником будет Жюль Кунде.
Также есть вероятность что в центре обороны выйдет Френки де Йонг, у которого есть опыт игры на этой позиции при Кумане.
Barça XI#BarçaBayern pic.twitter.com/CuLLYGtNOJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2022
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