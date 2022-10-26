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ЛЧ. Интер – Виктория Пльзень 4:0. Барселона вылетает в Лигу Европы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Диск с гимном ЛЕ снова востребован на "Камп Ноу"

ЛЧ. Интер – Виктория Пльзень 4:0. Барселона вылетает в Лигу Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига чемпионов

Группа C, пятый тур

"Джузеппе Меацца" (Милан)

Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

"Интер" (Милан, Италия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) 4:0

Голы: Мхитарян 35, Джеко 42, 66, Лукаку 87

Интер: Онана – Скриняр, Ачерби, Бастони – Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Асллани 71), Мхитарян (Гальярдини 83), Димарко (Госенс ​​77) – Мартинес (Лукаку 83), Джеко (Корреа 71)

Виктория: Станек – Гейда, Перница, Тиани (Емелько 51) – Гавел, Буха, Калвах (Н'Диаэ 70), Москера – Ирка (Голик 46), Влканова (Пиларж 84) – Бесси (Хори 46)

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В статье: Интер (Милан) Виктория (Пльзень)
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
26.10.2022 в 21:55
До побачення банкроте...
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culesmierda (Тернопіль)
26.10.2022 в 21:40
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