Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Интер – Виктория Пльзень 4:0. Барселона вылетает в Лигу Европы
Диск с гимном ЛЕ снова востребован на "Камп Ноу"
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа C, пятый тур
"Джузеппе Меацца" (Милан)
Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)
"Интер" (Милан, Италия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) 4:0
Голы: Мхитарян 35, Джеко 42, 66, Лукаку 87
Интер: Онана – Скриняр, Ачерби, Бастони – Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Асллани 71), Мхитарян (Гальярдини 83), Димарко (Госенс 77) – Мартинес (Лукаку 83), Джеко (Корреа 71)
Виктория: Станек – Гейда, Перница, Тиани (Емелько 51) – Гавел, Буха, Калвах (Н'Диаэ 70), Москера – Ирка (Голик 46), Влканова (Пиларж 84) – Бесси (Хори 46)
Популярное сейчас
- НАПК: Действующий запрет на выезд мужчин из Украины не отвечает Конституции
- "Шахтер - ты для меня все". Йовичевич спел на поле после матча с Селтиком
- Стало известно, где состоится матч Динамо – Кривбасс
- Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну 2022/23. Украина в Таблице коэффициентов вернулась в топ-15
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО