Лига чемпионов. Айнтрахт переигрывает Марсель и остается в борьбе за плей-офф

Во Франкфурте был сыгран матч пятого тура группы D Лиги чемпионов, в котором "Айнтрахт" принимал "Марсель". Поражение могло лишить "Айнтрахт" любых шансов на евровесну в самом престижном европейском турнире. Однако, и "Марселю" также желательно было не терять очки. К тому же, подопечные Тудора должны были реабилитироваться за невыразительную игру в предыдущих турах Лиги 1.

Стоит отметить невероятную атмосферу на "Дойче Банг Парк". Полный стадион гнал "Айнтрахт" вперед. Такая неистовая поддержка помогла немцам открыть счет уже на третьей минуте. Н'дика отпасовал в центр на Камаду, который обыграл Жиго и с близкого расстояния обыграл Лопеса. В этом эпизоде ​​стоит отметить Линдстрема, который "убрал" из игры двух защитников "Марселя". Еще в первой половине тайма мог увеличивать преимущество хозяев Гетце, но Марио пробил мимо стойки.

Казалось, что "Айнтрах" забьет второй мяч, но неожиданно гости отыгрались. Мбемба прострелил, а Гендузи мощным ударом поразил девятку - 1:1. Через пять минут подопечные Гласнера снова повели в счете. Гетце отдал, а Муани в касание пробил в правый угол – 2:1. Отметим, что Коло Муани в нынешнем сезоне достиг существенного прогресса. В его активе восемь результативных передач в Бундеслиге, и это самый лучший показатель в команде.

По состоянию на 35-ю минуты французы 60% времени контролировали мяч, но немцы играли гораздо интереснее и эффективнее в атаке. После безумных 30-ти минут игра несколько успокоилась. До перерыва счет не изменился.

Сразу после перерыва Муани снова мог забивать, но Коло не попал по мячу после прострела Эбимбе. Быстрые фланговые атаки от хозяев – страшный сон для защиты "Марселя".

На 59-й минуте с острого угла со штрафного пробивал Санчес, но надежно сыграл Трапп. Гости во второй половине встречи заиграли более агрессивно, но в заключительной трети поля не хватало завершающего паса.

А что же "Айнтрахт"? Немецкий коллектив после перерыва основной упор сделал на игре в защите. Это и неудивительно, ведь результат матча был очень важным.

Отыграться гости так и не смогли. В итоге, матч завершился победой "Айнтрахта" - 2:1. Немецкий клуб остается в борьбе за плей-офф.

Лига чемпионов, группа D, пятый тур

26 октября 2022 года. 22.00. Франкфурт, "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" - "Марсель" 2:1

Голы: Камада (3), Муани (27) - Гендузи (22)

"Айнтрахт": Кевин Трапп, Эван Н'Дика, Хрвое Смолчич, Кристьян Якич, Рандаль Коло-Муани (Рафаэль Борре, 79), Кристофер Ленц (Лука Пеллегрини, 45), Эрик Джуниор Дина Эбимбе (Фарид Алиду, 79), Марио Гётце, Йеспер Линдстрем (Себастьян Роде, 68) , Даити Камада, Джибриль Соу

"Марсель": Пау Лопес, Самуэль Жиго (Сеад Колашинац, 61), Леонардо Балерди, Маттео Гендузи (Дженгиз Ундер, 61), Амин Арит, Джонатан Клаусс (Луис Суарес, 84), Валентин Ронжье, Жордан Верету, Нуну Тавареш, Алексис Санчес, Шансель Мбемба