Сладкая месть. Брюгге – Порту 0:4. Обзор матча и видео голов

"Порту" в первом круге группового раунда Лиги чемпионов проиграл "Порту" 0:4. Но месть была сладкой: во втором матче между командами с таким же счетом сильнее оказался "Порту". Португальцы эффектно и эффективно разгоняли свои атаки, на что "Брюгге" мог ответить голом с пенальти, однако спас вратарь "драконов". В этом розыгрыше Лиги чемпионов он отбил уже три одиннадцатиметровых – это рекорд турнира.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 5-й тур

"Брюгге" - "Порту" 0:4

Голы: Тареми 33, 70, Эванилсон 57, Эустакио 60