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Сладкая месть. Брюгге – Порту 0:4. Обзор матча и видео голов
Брюгге - Порту ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Порту" в первом круге группового раунда Лиги чемпионов проиграл "Порту" 0:4. Но месть была сладкой: во втором матче между командами с таким же счетом сильнее оказался "Порту". Португальцы эффектно и эффективно разгоняли свои атаки, на что "Брюгге" мог ответить голом с пенальти, однако спас вратарь "драконов". В этом розыгрыше Лиги чемпионов он отбил уже три одиннадцатиметровых – это рекорд турнира.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 5-й тур
"Брюгге" - "Порту" 0:4
Голы: Тареми 33, 70, Эванилсон 57, Эустакио 60
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