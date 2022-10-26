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Сладкая месть. Брюгге – Порту 0:4. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Брюгге - Порту ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Сладкая месть. Брюгге – Порту 0:4. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Порту" в первом круге группового раунда Лиги чемпионов проиграл "Порту" 0:4. Но месть была сладкой: во втором матче между командами с таким же счетом сильнее оказался "Порту". Португальцы эффектно и эффективно разгоняли свои атаки, на что "Брюгге" мог ответить голом с пенальти, однако спас вратарь "драконов". В этом розыгрыше Лиги чемпионов он отбил уже три одиннадцатиметровых – это рекорд турнира.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 5-й тур
"Брюгге" - "Порту" 0:4
Голы: Тареми 33, 70, Эванилсон 57, Эустакио 60

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В статье: Брюгге Порту
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