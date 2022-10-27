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Безудержные и безнадежные. Наполи – Рейнджерс 3:0. Обзор матча и видео голов
Наполи - Рейнджерс ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом матче встречались две противоположности: "Наполи" безудержный, очаровывающий своей игрой не только Италию, но и всю Европу, и "Рейнджерс" безнадежный, тяжело переживающий сезон после финала Лиги Европы и для которого Лига чемпионов оказалась слишком тяжелым бременем.
В итоге все окончилось прогнозируемой победой лидера группы. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. Группа А. Пятый тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Рейнджерс" 3:0
Голы: Симеоне 11, 16, Эстигор 80
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