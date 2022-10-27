Безудержные и безнадежные. Наполи – Рейнджерс 3:0. Обзор матча и видео голов

В этом матче встречались две противоположности: "Наполи" безудержный, очаровывающий своей игрой не только Италию, но и всю Европу, и "Рейнджерс" безнадежный, тяжело переживающий сезон после финала Лиги Европы и для которого Лига чемпионов оказалась слишком тяжелым бременем.

В итоге все окончилось прогнозируемой победой лидера группы. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа А. Пятый тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рейнджерс" 3:0

Голы: Симеоне 11, 16, Эстигор 80