Уверенный шаг в плей-офф. Ливерпуль – Аякс 3:0. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" проводит свой далеко не самый лучший сезон, но выйти в плей-офф Лиги чемпионов команда сумела. Несмотря на трудности в противостоянии с "Наполи", с "Рейнджерсом" и "Аяксом" ребята Клоппа не испытали проблем.

В частности, сегодня был разгромлен чемпион Нидерландов – все довольно легко и непринужденно. Уверенный шаг в плей-офф сделан.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа А, пятый тур. Амстердам, “Йохан Кройфф Арена”

“Аякс” – “Ливерпуль” 0:3

Голы: Салах 42, Нуньес 49, Эллиотт 52