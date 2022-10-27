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Уверенный шаг в плей-офф. Ливерпуль – Аякс 3:0. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль - Аякс ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" проводит свой далеко не самый лучший сезон, но выйти в плей-офф Лиги чемпионов команда сумела. Несмотря на трудности в противостоянии с "Наполи", с "Рейнджерсом" и "Аяксом" ребята Клоппа не испытали проблем.
В частности, сегодня был разгромлен чемпион Нидерландов – все довольно легко и непринужденно. Уверенный шаг в плей-офф сделан.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, группа А, пятый тур. Амстердам, “Йохан Кройфф Арена”
“Аякс” – “Ливерпуль” 0:3
Голы: Салах 42, Нуньес 49, Эллиотт 52
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