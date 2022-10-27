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В компанию к Барсе и Севилье в Лигу Европы. Атлетико – Байер 2:2. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Атлетико - Байер ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

В компанию к Барсе и Севилье в Лигу Европы. Атлетико – Байер 2:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Две испанские команды в плей-офф Лиги чемпионов не вышли – это "Севилья" и "Барселона". Такая же участь постигла третьего представителя Ла Лиги: "Атлетико" не сумел одолеть "Байер" и потерял даже теоретические шансы на второе место.

Более того, "матрасники" могут еще и мимо плей-офф Лиги Европы пролететь. Но это определится уже в последнем туре. Пока же оцениваем ничью 2:2 с "Байером" – ярко, результативно, но с нотками драматизма. После финального свистка матча арбитр просмотрел ВАР и назначил пенальти в пользу "Атлетико" за игру рукой. Феррейра-Карраско не обыграл вратаря "Байера", первым добиванием мадридцы попали в перекладину, а второй удар заблокировали защитники. Невероятная развязка, огорчившая Симеоне.

Смотрите.

Мадрид, Ванда Метрополитано
"Атлетико" – "Байер" 2:2
Голы: Карраско 22, де Пауль 50 – Диаби 9, Хадсон-Одои 29

На 90+9-й минуте Карраско не реализовал пенальти (вратарь)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Байер (Леверкузен)
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