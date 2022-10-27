В компанию к Барсе и Севилье в Лигу Европы. Атлетико – Байер 2:2. Обзор матча, видео голов

Две испанские команды в плей-офф Лиги чемпионов не вышли – это "Севилья" и "Барселона". Такая же участь постигла третьего представителя Ла Лиги: "Атлетико" не сумел одолеть "Байер" и потерял даже теоретические шансы на второе место.

Более того, "матрасники" могут еще и мимо плей-офф Лиги Европы пролететь. Но это определится уже в последнем туре. Пока же оцениваем ничью 2:2 с "Байером" – ярко, результативно, но с нотками драматизма. После финального свистка матча арбитр просмотрел ВАР и назначил пенальти в пользу "Атлетико" за игру рукой. Феррейра-Карраско не обыграл вратаря "Байера", первым добиванием мадридцы попали в перекладину, а второй удар заблокировали защитники. Невероятная развязка, огорчившая Симеоне.

Смотрите.

Мадрид, Ванда Метрополитано

"Атлетико" – "Байер" 2:2

Голы: Карраско 22, де Пауль 50 – Диаби 9, Хадсон-Одои 29

На 90+9-й минуте Карраско не реализовал пенальти (вратарь)