Атлетико – Байер 2:2. Хаби Алонсо отправляет матрасников следом за Барселоной

Лига Чемпионов, группа B. 5-й тур

Мадрид, Ванда Метрополитано

Атлетико – Байер 2:2

Голы: Карраско 22, де Пауль 50 – Диаби 9, Хадсон-Одои 29

На 90+9-й минуте Карраско не реализовал пенальти (вратарь)

"Атлетико": Облак – Молина, Хименес (Феликс, 87), Эрмосо (Сауль, 46), Рейнилду – Корреа (де Пауль, 46), Кондогбиа, Витцель, Карраско – Гризманн, Мората (Кунья, 61)

"Байер": Градецки – Коссуну, Тапсоба (Та, 61), Инкапье – Фримпонг, Андрих, Амири, Баккер – Диаби (Паулиньо, 77), Хадсон-Одои (Адли, 61) – Гложек (Фосу-Менса, 89)

Предупреждения: Хименес 79, Кондогбиа 87 – Градецки 65, Баккер 66

"Атлетико" составил компанию "Барселоне", "Ювентусу" и "Севилье", досрочно потеряв шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Случилось это после того, как "матрасники" не сумели обыграть "Байер" в драматичному поединке на Ванда Метрополитано. Всего второй раз за десятилетие мадридцы не вошли в число 16 лучших команд Европы.

С первых минут команды провели обоюдную разведку боем, задав тон будущему матчу. Команды фактически всю игру провели без центра поля. Это было ярко, но совсем не похоже на лучшие континентальные симеоновские перфомансы, в которых всё всегда крутилось вокруг баланса. Такая рваная игра была на руку кризисной немецкой команде. Страдала при этом и надёжность обороны хозяев – главный оплот стабильности режима Эль Чоло.

В первые полчаса "Атлетико" дважды подарил мяч сопернику на своей трети поля, накликав беду на ворота Облака. На 9-й минуте Андрих обокрал Гризманна, и в две передачи мяч был доставлен на Диаби, отправившего мяч в верхний угол. Карраско вскоре сравнял счёт бильярдным ударом из-за пределов штрафной. Но мадридцы наварили снова. На этот раз Амири, впервые в сезоне вышедший в старте, обокрал Корреа, выдержал паузу, и отдал на Хадсона-Одои, снова выведшего гостей вперёд.

В перерыве Симеоне выдал пару рискованных замен, но структурных изменений они за собой не принесли. Выход Сауля вместо Эрмосо заставил Витцеля уйти в центр обороны. Замена Корреа на де Пауля дала результат почти сразу – на 50-й минуте 5-й номер сравнял счёт шикарным обводящим ударом, снова из-за пределов штрафной коробки. Но в дальнейшем Родриго, как и многие другие креативные игроки "матрасников", растворились на поле. И беда не только в них, но и в их использовании. Условия для творчества у них были сомнительные, исходя из тактического рисунка команды.

Впереди у "Атлетико" всё держалось на Карраско и его бесконечных изоляциях 1 в 1. Бельгиец в этом компоненте был неподражаем, пахал как вол, но одних лишь его потуг не хватало. До конца основного времени мадридцы создали лишь один опасный момент – для Хименеса с углового. В ответ "Байер" выдал 3-4 острейшие контратаки, выводя на ударную позицию Диаби, Паулиньо и Гложека. Но Облак тащил.

Чаяния "Атлетико" на победу должны были умереть с финальным свистком, но судьба предоставила команде Симеоне ещё один шанс. Главный арбитр Клеман Тюрпен узрел игру рукой в штрафной "Байера" уже после того, как игроки начали расходиться в подтрибунное помещение. Но даже подарок от французского рефери не позволил "Атлетико" победить. Главный герой сегодняшнего эпоса Карраско пробил во вратаря, на добивание Сауль выстрелил головой в перекладину, а последний удар от Рейнилду уже было залетал в нижний угол, но пята А̶х̶и̶л̶л̶а̶ Карраско помешала мячу попасть в сетку. Злой рок, но честный итог – "Атлетико" с такой игрой не заслуживал на большее.