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ЛЧ. Тоттенхэм – Спортинг 1:1. Украденное счастье Конте
VAR отменил победный гол Кейна на последних секундах
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа D, пятый тур
"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Даниэле Маккели (Нидерланды)
Ох и огненный матч вышел. Особенно интересными оказались события в конце поединка. "Тоттенхэм" имел все шансы добывать победный камбек и проходить в плей-офф турнира, однако в итоге все получилось по-другому.
Начали команды очень интенсивно. Было много атак в обе стороны, но практически без остроты. За первые 20 минут можно вспомнить разве что удар Порро немного выше перекладины.
А вот уже через две минуты гости вышли вперед. Эдвардс протащил мяч из центра поля и пробил с метров 22-х в правый нижний угол ворот. С этим бильярдным ударом Льорис не справился. Английский нападающий отличился в воротах своего родного клуба.
Former Tottenham starlet Marcus Edwards nets the opener against Spurs...#UCL pic.twitter.com/YFdqTeQih1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2022
После забитого "львы" пытались как можно больше держать мяч в своих ногах, чтобы не давать "Тоттенхэму" повышать темп. "Шпоры" собственно этого и не делали, ведь до конца тайма проходили, как сонные мухи. Надежда в Конте была только на перерыв.
После 15-минутной паузы "Тоттенхэм" захватил инициативу в свои руки, "Спортинг" пытался отвечать в контратаках. В игре появилось и больше моментов. Сначала хорошие шансы имели Дайер и Догерти, но Адан сыграл на высоте. Затем два подряд убийственных эпизода были у Назинью, однако сначала потащил Льорис, а затем нападавший не попал в почти пустые ворота. Дальше в игру вмешалась известная поговорка…
"Не забиваете вы – мы забьем вам" – подумал "Тоттенхэм". Все-таки смогли сравнять счет лондонцы: Бентанкур забил после подачи с углового из-за неудачного выхода Адана. Первый гол для уругвайца в еврокубках.
Bentancur heads in equaliser! Tottenham need a winner to progress...#UCL pic.twitter.com/teB2rzJqIN— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2022
Наставник гостей Рубен Аморим, к слову, за этим моментом не наблюдал. Он вообще отводил глаза от всех опасностей у ворот Адана. Тренер понимал, что "Тоттенхэм" давит очень и очень сильно и единственное, на что остается надеяться – это везение.
Сначала оно улыбнулось "шпорам". После еще нескольких опасностей хозяева все-таки забили (казалось бы) победный гол за несколько секунд до завершения матча силами Кейна. После всех празднований арбитр просмотрел VAR и увидел минимальный офсайд в Гарри. Везение все-таки улыбнулось "Спортингу". Конте же, кстати, был удален за чрезмерные эмоции.
???????? VAR image of Harry Kane’s 95th min goal disallowed for offside. Tottenham would have qualified for the #ChampionsLeague Last 16 if the goal had stand— Davide Chinellato (@dchinellato) October 26, 2022
???????? Il fotogramma della Var sul gol tolto a Kane al 95’. Avrebbe portato il Tottenham agli ottavi di Champions pic.twitter.com/oZDDlPsO6s
Итальянский тренер пропустит решающий матч "Тоттенхэма" на этом групповом этапе. "Шпоры" в шестом туре сыграют против "Марселя" во Франции. Лондонцы точно гарантировали себе, по крайней мере Лигу Европы, но задача была совсем другая – поэтому борьба будет ожесточенной. В параллельной паре группы D встретятся "Спортинг" с "Айнтрахтом" Ф в Португалии. Интересно, что между первым и последним местом этого квартета разрыв в два очка. Финиш будет жарким.
"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) 1:1
Голы: Бентанкур 80 – Эдвардс 22
Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис (Лангле 82) – Догерти (Хиль 71), Хойбьерг, Бентанкур, Перишич – Лукас Моура (Эмерсон 82), Сон – Кейн
Спортинг: Адан – Инасио, Коатес, Рейс – Порро, Морита (Фернандеш 61), Угарте, Сантуш (Назинью 61) – Тринкау (Гомеш 71), Паулинью (Сен-Жюст 75) – Эдвардс (Фатаву 71)
Предупреждения: Ромеро 67 – Коатес 41, Угарте 83
Удаление: Антонио Конте 90+9
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