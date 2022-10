ЛЧ. Тоттенхэм – Спортинг 1:1. Украденное счастье Конте

Лига чемпионов

Группа D, пятый тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Даниэле Маккели (Нидерланды)

Ох и огненный матч вышел. Особенно интересными оказались события в конце поединка. "Тоттенхэм" имел все шансы добывать победный камбек и проходить в плей-офф турнира, однако в итоге все получилось по-другому.

Начали команды очень интенсивно. Было много атак в обе стороны, но практически без остроты. За первые 20 минут можно вспомнить разве что удар Порро немного выше перекладины.

А вот уже через две минуты гости вышли вперед. Эдвардс протащил мяч из центра поля и пробил с метров 22-х в правый нижний угол ворот. С этим бильярдным ударом Льорис не справился. Английский нападающий отличился в воротах своего родного клуба.

После забитого "львы" пытались как можно больше держать мяч в своих ногах, чтобы не давать "Тоттенхэму" повышать темп. "Шпоры" собственно этого и не делали, ведь до конца тайма проходили, как сонные мухи. Надежда в Конте была только на перерыв.

После 15-минутной паузы "Тоттенхэм" захватил инициативу в свои руки, "Спортинг" пытался отвечать в контратаках. В игре появилось и больше моментов. Сначала хорошие шансы имели Дайер и Догерти, но Адан сыграл на высоте. Затем два подряд убийственных эпизода были у Назинью, однако сначала потащил Льорис, а затем нападавший не попал в почти пустые ворота. Дальше в игру вмешалась известная поговорка…

"Не забиваете вы – мы забьем вам" – подумал "Тоттенхэм". Все-таки смогли сравнять счет лондонцы: Бентанкур забил после подачи с углового из-за неудачного выхода Адана. Первый гол для уругвайца в еврокубках.

Наставник гостей Рубен Аморим, к слову, за этим моментом не наблюдал. Он вообще отводил глаза от всех опасностей у ворот Адана. Тренер понимал, что "Тоттенхэм" давит очень и очень сильно и единственное, на что остается надеяться – это везение.

Сначала оно улыбнулось "шпорам". После еще нескольких опасностей хозяева все-таки забили (казалось бы) победный гол за несколько секунд до завершения матча силами Кейна. После всех празднований арбитр просмотрел VAR и увидел минимальный офсайд в Гарри. Везение все-таки улыбнулось "Спортингу". Конте же, кстати, был удален за чрезмерные эмоции.

???????? VAR image of Harry Kane’s 95th min goal disallowed for offside. Tottenham would have qualified for the #ChampionsLeague Last 16 if the goal had stand



???????? Il fotogramma della Var sul gol tolto a Kane al 95’. Avrebbe portato il Tottenham agli ottavi di Champions pic.twitter.com/oZDDlPsO6s