Шпоры удерживают первую позицию. Тоттенхэм – Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча

Очень трудная группа для каждого ее участника. И каждый ее участник после пяти туров сохраняет шансы как на плей-офф, так и на полный провал. Но лучшая позиция – у "Тоттенгема", который в домашнем матче со "Спортингом" сумел уйти от поражения, хотя долгое время проигрывал.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Группа D, пятый тур

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) 1:1

Голы: Бентанкур 80 – Эдвардс 22