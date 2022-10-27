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Шпоры удерживают первую позицию. Тоттенхэм – Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм - Спортинг ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Очень трудная группа для каждого ее участника. И каждый ее участник после пяти туров сохраняет шансы как на плей-офф, так и на полный провал. Но лучшая позиция – у "Тоттенгема", который в домашнем матче со "Спортингом" сумел уйти от поражения, хотя долгое время проигрывал.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Группа D, пятый тур
"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) 1:1
Голы: Бентанкур 80 – Эдвардс 22
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