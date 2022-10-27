Тренер Руха U-19: Самый главный залог победы – наш характер

Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал победу над "Галатасараем" (3:1) в Юношеской лиге УЕФА.

Понятно, что ничего еще не решено, впереди у нас – ответный матч. "Галатасарай" – очень сильная команда, в первую очередь индивидуально, мы это хорошо почувствовали во время первой игры.

"Приятно, что победили. Потому что я волновался за наших футболистов. Очень сложная дорога сюда, почти сутки добирались в Стамбул, и уже примерно после 20-й минуты почувствовали, что ребята устали. Но молодцы, что проявили характер, сыграли так, как мы их просили.

Мы начали игру с позиции давления, с высокого прессинга, такая тактика принесла нам нужный результат – два быстрых забитых мяча. Потом играли по результату. При этом использовали быстрые переходы из обороны в атаку, таким образом, забили очень хороший третий гол. Именно в этих компонентах мы превалировали соперников. Но самый главный залог победы – наш характер. Сыграли дисциплинированно на фоне усталости.

Перед игрой я ребятам сказал: да, стадион в Стамбуле супер, есть на что посмотреть, но поле на нем такое, как везде, нужно отдать все силы, а в следующем раунде будет снова очень сильный соперник, давайте сделаем так, чтобы это было не последний хороший стадион, на котором мы побываем.

В общем-то я доволен. Были ошибки, но они всегда бывают, а в общем - ребята молодцы", - сказал Пономарев.