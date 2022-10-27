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Месси – в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

УЕФА определился с кандидатами на награду

Месси – в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей пятого тура группового турнира.

За награду поборются нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, полузащитник Рафаэл Силва из "Бенфики", форвард "Наполи" Джованни Симеоне и футболист "Порту" Мехди Тареми.

Все претенденты забили по два мяча своим соперникам, но у Месси в активе еще 2 голевые передачи в поединке с "Маккаби Хайфа" (7:2).

Проголосовать за своего фаворита можно на сайте УЕФА.

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В статье: Лионель Месси Рафаэл Да Силва Бенфика (Лиссабон) Наполи (Неаполь) Порту (Португалия) Джованни Симеоне Пари Сен-Жермен (Париж) Мехди Тареми
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