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Месси – в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА определился с кандидатами на награду
Opta
УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей пятого тура группового турнира.
За награду поборются нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, полузащитник Рафаэл Силва из "Бенфики", форвард "Наполи" Джованни Симеоне и футболист "Порту" Мехди Тареми.
Все претенденты забили по два мяча своим соперникам, но у Месси в активе еще 2 голевые передачи в поединке с "Маккаби Хайфа" (7:2).
Проголосовать за своего фаворита можно на сайте УЕФА.
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