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Президент Барселоны: К сожалению, чуда не произошло
Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал непопадания команды в плей-офф Лиги чемпионов.
"К сожалению, чуда не произошло. Мы очень благодарны болельщикам за то, что они поддержали команду в такой трудный вечер. У нас самые лучшие болельщики в мире. Мы понимали, что будут взлеты и падения, пока мы перестраиваем клуб. Теперь мы должны смотреть вперед - впереди еще много трофеев.
"Бавария" - прекрасно выстроенная команда. Очень мощная. Я бы даже сказал, что они лучшие или одни из лучших в Европе. Было очень крайне тяжело играть против них, зная, что мы уже вылетели. Наблюдать за выигрывавшим "Интером" было настоящей пыткой, так как мы надеялись на чудо, которого, так и не произошло", — сказал Лапорта.
Напомним, в матче пятого тура группового этапа каталонцы на своем поле проиграли мюнхенской "Баварии" (0:3). Подопечные Хави во второй раз подряд будут выступать в Лиге Европы.
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