Президент Барселоны: К сожалению, чуда не произошло

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал непопадания команды в плей-офф Лиги чемпионов.

"К сожалению, чуда не произошло. Мы очень благодарны болельщикам за то, что они поддержали команду в такой трудный вечер. У нас самые лучшие болельщики в мире. Мы понимали, что будут взлеты и падения, пока мы перестраиваем клуб. Теперь мы должны смотреть вперед - впереди еще много трофеев.

"Бавария" - прекрасно выстроенная команда. Очень мощная. Я бы даже сказал, что они лучшие или одни из лучших в Европе. Было очень крайне тяжело играть против них, зная, что мы уже вылетели. Наблюдать за выигрывавшим "Интером" было настоящей пыткой, так как мы надеялись на чудо, которого, так и не произошло", — сказал Лапорта.