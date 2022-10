Месси и тут. Определились претенденты на гол тура в Лиге чемпионов

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА опубликовала имена четырех футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот в этом туре.

Так, в их числе оказались:

Стоит отметить, что Месси и Силва также претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиги чемпионов.

Проголосовать за лучший мяч тура можно на официальном сайте УЕФА.

Goal of the Week: Havertz, Messi, Rafa Silva or Guendouzi? ????‍♂️#UCLGOTW || @Heineken || #UCL