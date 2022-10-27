  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Месси и тут. Определились претенденты на гол тура в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси и тут. Определились претенденты на гол тура в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

УЕФА выделил самые красивые мячи

Месси и тут. Определились претенденты на гол тура в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА опубликовала имена четырех футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот в этом туре.

Так, в их числе оказались:

  • Кай Хаверц ("Челси") - победный гол в ворота "РБ Зальцбурга" (2:1);
  • Лионель Месси ("ПСЖ") - его первый гол "Маккаби" из Хайфы" (7:2);
  • Рафаэл Силва ("Бенфика") - его второй мяч в матче с "Ювентусом" (4:3);
  • Маттео Гендузи ("Марсель") - точный удар "Айнтрахту" (1:2).

Стоит отметить, что Месси и Силва также претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиги чемпионов.

Проголосовать за лучший мяч тура можно на официальном сайте УЕФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Марсель Пари Сен-Жермен (Париж) Рафаэл Силва Кай Хавертц Маттео Гендузи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде