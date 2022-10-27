Месси и тут. Определились претенденты на гол тура в Лиге чемпионов

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА опубликовала имена четырех футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот в этом туре.

Так, в их числе оказались:

Кай Хаверц ("Челси") - победный гол в ворота "РБ Зальцбурга" (2:1);

Лионель Месси ("ПСЖ") - его первый гол "Маккаби" из Хайфы" (7:2);

Рафаэл Силва ("Бенфика") - его второй мяч в матче с "Ювентусом" (4:3);

Маттео Гендузи ("Марсель") - точный удар "Айнтрахту" (1:2).

Стоит отметить, что Месси и Силва также претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиги чемпионов.

Проголосовать за лучший мяч тура можно на официальном сайте УЕФА.