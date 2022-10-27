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Месси и тут. Определились претенденты на гол тура в Лиге чемпионов
УЕФА выделил самые красивые мячи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА опубликовала имена четырех футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот в этом туре.
Так, в их числе оказались:
- Кай Хаверц ("Челси") - победный гол в ворота "РБ Зальцбурга" (2:1);
- Лионель Месси ("ПСЖ") - его первый гол "Маккаби" из Хайфы" (7:2);
- Рафаэл Силва ("Бенфика") - его второй мяч в матче с "Ювентусом" (4:3);
- Маттео Гендузи ("Марсель") - точный удар "Айнтрахту" (1:2).
Стоит отметить, что Месси и Силва также претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиги чемпионов.
Проголосовать за лучший мяч тура можно на официальном сайте УЕФА.
Goal of the Week: Havertz, Messi, Rafa Silva or Guendouzi? ????♂️#UCLGOTW || @Heineken || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2022
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