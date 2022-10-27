Всей семьей на стадион и поддержка шотландцев. Записки из Глазго в день матча Селтик - Шахтер

Журналист Анатолий Хамаев делится впечатлениями от Глазго в день матча Шахтера с Селтиком, по итогам которого горняки обеспечили себе участие в еврокубках весной.

В день матча в Глазго шёл мелкий противный осенний дождь. Перед матчем у меня была намечена встреча со своим английским другом Филом Холденом, давним и известным поклонником украинского футбола. Мы договорились встретиться в пабе "Кристал Пэлас", что находится на улице Ямайка в центре города. Паб впечатлил своими размерами. Огромный зал на первом этаже и такой же огромный на втором этаже. Посетителей было очень много. Пиво продавали 8 сортов. И цена была от 3 с половиной до 6 фунтов за кружку 0,5. Публика в пабе была разного возраста от 25 лет до 75. Удивило то, что пол в пабе сплошь покрыт красивой ковровой дорожкой.

Естественно, встреча с Филом была долгожданной и за короткое время мы не успели даже как следует наговориться. В пабе я познакомился с весьма интересной личностью из украинской диаспоры. Его зовут Андрей, фамилия Химера, он из английского города Брэдфорд. Его оба сына родились здесь в Англии. Но Андрей обоих научил украинскому языку, они знают про украинские традиции, знают, что такое украинский борщ и украинские вареники. Сейчас в это трудное время Андрей активно оказывает помощь украинским беженцам, приехавшим жить в Брэдфорд и его окрестности. Проводятся разные акции и мероприятия в этом городе для тех, кто уехал с Украины из-за войны.

Эндрю (так зовут Андрея местные англичане) приехал в Глазго на матч с двумя сыновьями, невесткой и тремя внуками. У них была атрибутика донецкого клуба и они были готовы к тому, чтобы весь матч поддерживать украинскую команду кричалками, которые знают, даже самые маленькие болельщики этой дружной семьи. После того, как мы дружно пообщались в пабе (кстати Андрей очень хорошо владеет украинским языком и его взрослые дети тоже спокойно могут общаться на украинском) все отправились на матч.

Ход игры описывать не буду, уверен все смотрели трансляцию из Глазго. Удивило то, что в ложе прессы было порядка 100 журналистов и это притом, что на послематчевую пресс-конференцию пришли только около 15 местных журналистов. Сам стадион прекрасен. А вот ложа прессы - это нечто непонятное. Узкие столики, настолько узенькие, что стандартных размеров ноутбук едва помещается на нём. Покрашены столики в едкий зелёный цвет. Хотя может это связано с одним из клубных цветом команды "Селтик". Но это ещё ладно. Но вот расстояние между рядами в ложе прессы просто кошмар какое маленькое. Я в течении всего матча на своём затылке чувствовал ноутбук журналиста из Шотландии, сидевшего на ряд выше. Да, уж... Я за свою карьеру журналиста видел множество лож для прессы, так вот эта самая неудобная, на мой взгляд.

Что касается атмосферы на трибунах, то это просто фантастика. Представьте себе на минутку, как 60 тысяч зрителей дружно исполняют знаменитую песню You'll never walk alone! Наших фанов, которые расположились у правого бокового флажка тех, ворот, которые в первом тайме защищал Трубин, было хорошо слышно. И наши футболисты после игры в полном составе подошли к сектору украинских фанов и поблагодарили их за поддержку.

После матча лично меня и делегацию донецкого "Шахтёра" тронул вопрос, вернее обращение одного из шотландских журналистов на послематчевой конференции к нашему главному тренеру. Он спросил: "Чувствуете ли, что за вами 40 миллионов украинских сердец и что сегодня вы являетесь флагом Украины?" Поддержка от шотландских коллег-журналистов чувствовалась и накануне матча на предматчевых мероприятиях, и в день матча тоже.

Несмотря на то, что шотландская команда после ничьей лишилась шансов играть весной в еврокубках, журналисты подходили ко мне, а также к моим украинским коллегам и желали дальнейших успехов горнякам в Лиге Чемпионов. Тренер гостей, в отличие от Йовичевича, который излучал радость, был очень в расстроенных чувствах ибо его команде не удалось порадовать 60 тысяч своих преданных болельщиков победой.

Я лично уехал из Глазго в приподнятом настроении и мелкий дождь, который снова моросил, и который утром мне не нравился, сейчас казался приятным и милым осенний баловством. Теперь "Шахтёр" не только попал в евровесну, но имеет шансы продолжить борьбу в Лиге Чемпионов, чего мы все ему и желаем!