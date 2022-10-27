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Всей семьей на стадион и поддержка шотландцев. Записки из Глазго в день матча Селтик - Шахтер

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Шотландский дождь не испортил впечатлений

Всей семьей на стадион и поддержка шотландцев. Записки из Глазго в день матча Селтик - Шахтер

фото - Getty Images

Анатолий Хамаев Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналист Анатолий Хамаев делится впечатлениями от Глазго в день матча Шахтера с Селтиком, по итогам которого горняки обеспечили себе участие в еврокубках весной.

В день матча в Глазго шёл мелкий противный осенний дождь. Перед матчем у меня была намечена встреча со своим английским другом Филом Холденом, давним и известным поклонником украинского футбола. Мы договорились встретиться в пабе "Кристал Пэлас", что находится на улице Ямайка в центре города. Паб впечатлил своими размерами. Огромный зал на первом этаже и такой же огромный на втором этаже. Посетителей было очень много. Пиво продавали 8 сортов. И цена была от 3 с половиной до 6 фунтов за кружку 0,5. Публика в пабе была разного возраста от 25 лет до 75. Удивило то, что пол в пабе сплошь покрыт красивой ковровой дорожкой.

Естественно, встреча с Филом была долгожданной и за короткое время мы не успели даже как следует наговориться. В пабе я познакомился с весьма интересной личностью из украинской диаспоры. Его зовут Андрей, фамилия Химера, он из английского города Брэдфорд. Его оба сына родились здесь в Англии. Но Андрей обоих научил украинскому языку, они знают про украинские традиции, знают, что такое украинский борщ и украинские вареники. Сейчас в это трудное время Андрей активно оказывает помощь украинским беженцам, приехавшим жить в Брэдфорд и его окрестности. Проводятся разные акции и мероприятия в этом городе для тех, кто уехал с Украины из-за войны.

Всей семьей на стадион и поддержка шотландцев. Записки из Глазго в день матча Селтик - Шахтер - изображение 1

Эндрю (так зовут Андрея местные англичане) приехал в Глазго на матч с двумя сыновьями, невесткой и тремя внуками. У них была атрибутика донецкого клуба и они были готовы к тому, чтобы весь матч поддерживать украинскую команду кричалками, которые знают, даже самые маленькие болельщики этой дружной семьи. После того, как мы дружно пообщались в пабе (кстати Андрей очень хорошо владеет украинским языком и его взрослые дети тоже спокойно могут общаться на украинском) все отправились на матч.

Ход игры описывать не буду, уверен все смотрели трансляцию из Глазго. Удивило то, что в ложе прессы было порядка 100 журналистов и это притом, что на послематчевую пресс-конференцию пришли только около 15 местных журналистов. Сам стадион прекрасен. А вот ложа прессы - это нечто непонятное. Узкие столики, настолько узенькие, что стандартных размеров ноутбук едва помещается на нём. Покрашены столики в едкий зелёный цвет. Хотя может это связано с одним из клубных цветом команды "Селтик". Но это ещё ладно. Но вот расстояние между рядами в ложе прессы просто кошмар какое маленькое. Я в течении всего матча на своём затылке чувствовал ноутбук журналиста из Шотландии, сидевшего на ряд выше. Да, уж... Я за свою карьеру журналиста видел множество лож для прессы, так вот эта самая неудобная, на мой взгляд.

Всей семьей на стадион и поддержка шотландцев. Записки из Глазго в день матча Селтик - Шахтер - изображение 2

Что касается атмосферы на трибунах, то это просто фантастика. Представьте себе на минутку, как 60 тысяч зрителей дружно исполняют знаменитую песню You'll never walk alone! Наших фанов, которые расположились у правого бокового флажка тех, ворот, которые в первом тайме защищал Трубин, было хорошо слышно. И наши футболисты после игры в полном составе подошли к сектору украинских фанов и поблагодарили их за поддержку.

После матча лично меня и делегацию донецкого "Шахтёра" тронул вопрос, вернее обращение одного из шотландских журналистов на послематчевой конференции к нашему главному тренеру. Он спросил: "Чувствуете ли, что за вами 40 миллионов украинских сердец и что сегодня вы являетесь флагом Украины?" Поддержка от шотландских коллег-журналистов чувствовалась и накануне матча на предматчевых мероприятиях, и в день матча тоже.

Всей семьей на стадион и поддержка шотландцев. Записки из Глазго в день матча Селтик - Шахтер - изображение 3

Несмотря на то, что шотландская команда после ничьей лишилась шансов играть весной в еврокубках, журналисты подходили ко мне, а также к моим украинским коллегам и желали дальнейших успехов горнякам в Лиге Чемпионов. Тренер гостей, в отличие от Йовичевича, который излучал радость, был очень в расстроенных чувствах ибо его команде не удалось порадовать 60 тысяч своих преданных болельщиков победой.

Я лично уехал из Глазго в приподнятом настроении и мелкий дождь, который снова моросил, и который утром мне не нравился, сейчас казался приятным и милым осенний баловством. Теперь "Шахтёр" не только попал в евровесну, но имеет шансы продолжить борьбу в Лиге Чемпионов, чего мы все ему и желаем!

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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