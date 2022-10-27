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Индзаги: Мы превзошли ожидания, выйдя из сложной группы ЛЧ досрочно
Наставник "Интера" - об успехе своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Викторией" Плзень (4:0) и выход в плей-офф Лиги чемпионов.
"Я рад за своих игроков, за клуб и наших замечательных болельщиков. Мы понимали, что у нас очень сложная группа. Но у нас была надежда, мы хотели выйти в следующий раунд и, я думаю, превзошли ожидания, так как квалифицировались в 1/8 финала досрочно.
Для достижения нашей цели нам нужно было сделать что-то особенное. Двойное противостояние с "Барселоной", в котором мы набрали четыре очка, дало нам высокую самооценку. И мы не могли упустить эту возможность. Для "Интера" и болельщиков этот вечер останется в памяти", - сказал Индзаги.
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