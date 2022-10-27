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Форвард Руха U-19: Посвящаю гол своему отцу, который воюет в рядах ВСУ

Лига Чемпионов
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Львовские юноши одолели турецкий "Галатасарай"

Форвард Руха U-19: Посвящаю гол своему отцу, который воюет в рядах ВСУ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" U-19 Роман Добрянский поделился эмоциями после победы над "Галатасараем" U-19 (3:1) в матче Юношеской лиги УЕФА.

"Мне очень приятно! Это мой первый гол за "Рух" за то время, что я нахожусь в этом клубе, а это уже третий год. Мне очень приятно – эмоции просто переполняют!

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Посвящаю свой гол и нашу победу воинам, которые нас защищают уже столько времени. И, в частности, своему отцу, который уже больше трех месяцев находится в рядах Вооруженных сил Украины. Я горжусь своим отцом, и это все для него…

Нас просили выложиться во время этой игры не на 100, а на 200 процентов: умри, но докажи, сделай, добеги и выполни все возможное, чтобы команда победила.

"Галатасарай" – очень сильная команда. Видно, что это уже высокий европейский уровень, очень квалифицированный соперник. Но мы своей игрой доказали, что также очень сильная команда, с которой будут вынуждены считаться все", - сказал Добрянский.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Юношеская Лига Чемпионов Рух U19 (Львов)
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Источник:
fcrukh

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