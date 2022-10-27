Форвард Руха U-19: Посвящаю гол своему отцу, который воюет в рядах ВСУ

Нападающий "Руха" U-19 Роман Добрянский поделился эмоциями после победы над "Галатасараем" U-19 (3:1) в матче Юношеской лиги УЕФА.

"Мне очень приятно! Это мой первый гол за "Рух" за то время, что я нахожусь в этом клубе, а это уже третий год. Мне очень приятно – эмоции просто переполняют!

Посвящаю свой гол и нашу победу воинам, которые нас защищают уже столько времени. И, в частности, своему отцу, который уже больше трех месяцев находится в рядах Вооруженных сил Украины. Я горжусь своим отцом, и это все для него…

Нас просили выложиться во время этой игры не на 100, а на 200 процентов: умри, но докажи, сделай, добеги и выполни все возможное, чтобы команда победила.

"Галатасарай" – очень сильная команда. Видно, что это уже высокий европейский уровень, очень квалифицированный соперник. Но мы своей игрой доказали, что также очень сильная команда, с которой будут вынуждены считаться все", - сказал Добрянский.