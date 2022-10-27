Месси стал автором лучшего гола тура в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Его автором стал нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, который отличился на 19-й минуте встречи с "Маккаби" из Хайфы (7:2). Аргентинец открыл счёт мощным ударом из штрафной площади. В этой игре форвард оформил дубль.

На награду также претендовали - Кай Хаверц ("Челси"), Рафаэл Силва ("Бенфика") и Маттео Гендузи из "Марселя.