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Месси стал автором лучшего гола тура в Лиге чемпионов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Официальный сайт УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Его автором стал нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, который отличился на 19-й минуте встречи с "Маккаби" из Хайфы (7:2). Аргентинец открыл счёт мощным ударом из штрафной площади. В этой игре форвард оформил дубль.
На награду также претендовали - Кай Хаверц ("Челси"), Рафаэл Силва ("Бенфика") и Маттео Гендузи из "Марселя.
???? Leo Messi wins Goal of the Week ????????????#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/HLLkhsaI5W— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2022
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