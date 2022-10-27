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Месси стал автором лучшего гола тура в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Месси стал автором лучшего гола тура в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный сайт УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Его автором стал нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, который отличился на 19-й минуте встречи с "Маккаби" из Хайфы (7:2). Аргентинец открыл счёт мощным ударом из штрафной площади. В этой игре форвард оформил дубль.

На награду также претендовали - Кай Хаверц ("Челси"), Рафаэл Силва ("Бенфика") и Маттео Гендузи из "Марселя.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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