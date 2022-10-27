Хави: В Мюнхене мы были сильнее и должны были побеждать. Вчера победу заслужила Бавария

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение от "Баварии" на Камп Ноу в 5-м туре Лиги чемпионов (0:3). "Мы должны смотреть правде в глаза", – приводит его слова Goal.com.

"Мы должны смотреть правде в глаза. Я уже говорил, что мы должны расти понемногу, и сегодня были хорошие вещи. Сегодня мы не соревновались на их уровне. В Мюнхене мы были сильнее, но сегодня же мы не боролись.

Сегодня "Бавария" была лучше, а в Мюнхене лучше были мы – и должны были побеждать", – заявил Хави.