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Хави: В Мюнхене мы были сильнее и должны были побеждать. Вчера победу заслужила Бавария

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Менеджер каталонцев говорит о поражении

Хави: В Мюнхене мы были сильнее и должны были побеждать. Вчера победу заслужила Бавария

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение от "Баварии" на Камп Ноу в 5-м туре Лиги чемпионов (0:3). "Мы должны смотреть правде в глаза", – приводит его слова Goal.com.

"Мы должны смотреть правде в глаза. Я уже говорил, что мы должны расти понемногу, и сегодня были хорошие вещи. Сегодня мы не соревновались на их уровне. В Мюнхене мы были сильнее, но сегодня же мы не боролись.

Сегодня "Бавария" была лучше, а в Мюнхене лучше были мы – и должны были побеждать", – заявил Хави.

Напомним, что "Барселона" потеряла шансы на выход из группы ещё до начала матча, так как в своем матче "Интер" обыграл "Викторию" (4:0).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона Хави
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Источник:
goal.com

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Комментарии (3)
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Campeón
27.10.2022 в 17:10
Три фінала у незручній позиції і у всіх фіналах твою команду, чаві, попустилизакономірний результат Шо там Левандовські послав вже вас усіх?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2022 в 16:49
Лучше наверное помолчать, не напоминать о себе.
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Campeón
27.10.2022 в 17:06
як це робиш тиале в цей момент є цап відбувайло чаві і ти багатослівний
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