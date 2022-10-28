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Стал в один ряд со Златаном. Мхитаряну покорилось уникальное достижение

Лига Чемпионов
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Речь о еврокубках

Стал в один ряд со Златаном. Мхитаряну покорилось уникальное достижение

фото - Getty Images

Новина українською

В среду "Интер" разгромил "Викторию" со счетом 4:0 и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Один из голов, а именно первый, провел армянский легионер нерадзурри Генрих Мхитарян.

Этот гол позволил Генриху повторить уникальное достижение еще трех известных футболистов – он отличился забитым мячом в еврокубках уже за седьмой клуб. Ранее подобное удавалось Златану Ибрагимовичу, Адирану Муту и ​​Джону Карью.

Мхитарян, в частности, забивал за донецкие "Металлург" и "Шахтер", "Боруссию" из Дортмунда, "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Рому" и вот теперь "Интер".

В общей сложности Генрих забил 25 голов в 130 матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Он становился чемпионом Украины и Армении, выигрывал Лигу Европы с МЮ и Лигу Конференций с "Ромой".

Учитывая, что Генриху всего 33, он вполне может обновить рекорд в будущем.

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В статье: Генрих Мхитарян Интер (Милан)
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