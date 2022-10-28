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Источник: скауты Манчестер Сити просматривали Мудрика на матче с Селтиком

Лига Чемпионов
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Должны составить собственное мнение об игре хавбека горняков

Источник: скауты Манчестер Сити просматривали Мудрика на матче с Селтиком

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" также заинтересовался игрой вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Так, скауты "горожан" побывали на матче ЛЧ "Селтик" – "Шахтер" (1:1), чтобы посмотреть, что из себя представляет игрок в деле.

Во всяком случае, такую информацию дает инсайдер Экрем Конур.

Напомним, что Мудрик в том матче отличился забитым голом, да и по оценкам различных статистических ресурсов был признан лучшим игроком в составе "горняков".

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 7 ассистов в 11 матчах во всех турнирах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Манчестер Сити Михаил Мудрик
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