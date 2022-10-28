Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: скауты Манчестер Сити просматривали Мудрика на матче с Селтиком
Должны составить собственное мнение об игре хавбека горняков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" также заинтересовался игрой вингера "
Так, скауты "горожан" побывали на матче ЛЧ "Селтик" – "Шахтер" (1:1), чтобы посмотреть, что из себя представляет игрок в деле.
Во всяком случае, такую информацию дает инсайдер Экрем Конур.
Напомним, что Мудрик в том матче отличился забитым голом, да и по оценкам различных статистических ресурсов
Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 7 ассистов в 11 матчах во всех турнирах.
???? #EXCL | Manchester City scouts watched Mykhaylo Mudryk, the 21-year-old Ukrainian player of Shakhtar, during the match against Celtic.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 28, 2022
???????? ???? #MCFC ???? #Shakhtar pic.twitter.com/zsQpEnn8VW
Популярное сейчас
- Защитника, права на которого принадлежат Арсеналу, ранили ножом в миланском супермаркете
- Гол в ворота Динамо претендует на звание лучшего в туре Лиги Европы
- Вылет Динамо из еврокубков, Днепр-1 в плей-офф Лиги конференций. Главные новости за 27 октября
- Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну 2022/23. Украина в Таблице коэффициентов вернулась в топ-15
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой