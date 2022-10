Источник: скауты Манчестер Сити просматривали Мудрика на матче с Селтиком

"Манчестер Сити" также заинтересовался игрой вингера " Шахтера " Михаила Мудрика.

Так, скауты "горожан" побывали на матче ЛЧ "Селтик" – "Шахтер" (1:1), чтобы посмотреть, что из себя представляет игрок в деле.

Во всяком случае, такую информацию дает инсайдер Экрем Конур.

Напомним, что Мудрик в том матче отличился забитым голом, да и по оценкам различных статистических ресурсов был признан лучшим игроком в составе "горняков" .

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 7 ассистов в 11 матчах во всех турнирах.

???? #EXCL | Manchester City scouts watched Mykhaylo Mudryk, the 21-year-old Ukrainian player of Shakhtar, during the match against Celtic.

???????? ???? #MCFC ???? #Shakhtar pic.twitter.com/zsQpEnn8VW