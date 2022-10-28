Мудрик обновил рекорд Шахтера по скорости

Полузащитник " Шахтера " Михаил Мудрик обновил рекорд клуба по максимальной скорости движения за матч.

В выездном матче Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1) полузащитник развил скорость 36,6 км/ч. Это рекордный показатель в клубе с момента отслеживания (за последние 4 года).

Интересно, что предыдущий рекорд принадлежал также Михаилу в матче с тем же "Селтиком" (только в домашней игре, в середине сентября) полузащитник развил скорость 34,9 км/ч.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 7 ассистов в 11 матчах во всех турнирах.