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Мудрик обновил рекорд Шахтера по скорости
36,6 км/ч
shakhtar.com
Полузащитник "
В выездном матче Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1) полузащитник развил скорость 36,6 км/ч. Это рекордный показатель в клубе с момента отслеживания (за последние 4 года).
Интересно, что предыдущий рекорд принадлежал также Михаилу в матче с тем же "Селтиком" (только в домашней игре, в середине сентября) полузащитник развил скорость 34,9 км/ч.
Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 7 ассистов в 11 матчах во всех турнирах.
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