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Каррагер: Мудрик был фантастичен в ЛЧ. Европейские клубы действительно должны обратить внимание на него
Эксперт расхвалил Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на британском ТВ, расхвалил вингера "
"Он был одним из лучших в Лиге чемпионов, не правда ли?
Я думаю, что на групповом этапе он был абсолютно фантастичен. Я думаю, что многие клубы Европы должны обратить внимание на этого молодого парня. Они действительно должны это сделать", – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.
Напомним, что с начала нового сезона в 11 матчах УПЛ и ЛЧ Мудрик выполнил 13 результативных действий - забил 6 голов и отдал 7 ассистов.
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