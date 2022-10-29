Каррагер: Мудрик был фантастичен в ЛЧ. Европейские клубы действительно должны обратить внимание на него

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на британском ТВ, расхвалил вингера " Шахтера " Михаила Мудрика в текущей Лиге чемпионов.

"Он был одним из лучших в Лиге чемпионов, не правда ли?

Я думаю, что на групповом этапе он был абсолютно фантастичен. Я думаю, что многие клубы Европы должны обратить внимание на этого молодого парня. Они действительно должны это сделать", – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.