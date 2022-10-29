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Каррагер: Мудрик был фантастичен в ЛЧ. Европейские клубы действительно должны обратить внимание на него

Лига Чемпионов
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Эксперт расхвалил Мудрика

Каррагер: Мудрик был фантастичен в ЛЧ. Европейские клубы действительно должны обратить внимание на него

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на британском ТВ, расхвалил вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в текущей Лиге чемпионов.

"Он был одним из лучших в Лиге чемпионов, не правда ли?

Я думаю, что на групповом этапе он был абсолютно фантастичен. Я думаю, что многие клубы Европы должны обратить внимание на этого молодого парня. Они действительно должны это сделать", – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

Напомним, что с начала нового сезона в 11 матчах УПЛ и ЛЧ Мудрик выполнил 13 результативных действий - забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

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В статье: Джейми Каррагер Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
HITC

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