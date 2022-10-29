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Хави: Мы должны смириться с критикой и продолжать работать

Лига Чемпионов
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Тренер понимает всю сложность ситуации

Хави: Мы должны смириться с критикой и продолжать работать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий после вылета команды из Лиги чемпионов в Лигу Европы:

"Мы не перестанем работать, и я замечаю полную уверенность в проекте. Да, это не то, чего мы ожидали. У нас очень большие ожидания, но мы вылетели из Лиги чемпионов. У нас не очень хорошая ситуация, мы должны смириться с критикой и продолжать работать. Терпение и спокойствие. У меня есть доверие президента, правления. У меня нет другого выбора, кроме как продолжать работать", - сказал коуч.

Напомним, "Барселона" не смогла пройти дальше группового этапа Лиги чемпионов, проиграв "Баварии", и теперь второй раз подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Хави
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Источник:
Goal.com

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