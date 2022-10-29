Хави: Мы должны смириться с критикой и продолжать работать

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий после вылета команды из Лиги чемпионов в Лигу Европы:

"Мы не перестанем работать, и я замечаю полную уверенность в проекте. Да, это не то, чего мы ожидали. У нас очень большие ожидания, но мы вылетели из Лиги чемпионов. У нас не очень хорошая ситуация, мы должны смириться с критикой и продолжать работать. Терпение и спокойствие. У меня есть доверие президента, правления. У меня нет другого выбора, кроме как продолжать работать", - сказал коуч.