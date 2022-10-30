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Вернер: После прошедшего матча с Шахтером мы знаем, что может произойти, если мы не включимся в игру
Тогда был разгром 1:4
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий немецкого "Лейпцига" Тимо Вернер поделился ожиданиями от решающего матча "быков" в Лиге чемпионов против донецкого "Шахтера":
“Мы уверены в себе перед заключительной игрой группового этапа Лиги чемпионов. После прошедшего матча с "Шахтером" мы знаем, что может произойти, если мы не включимся в игру.
Победы, которые мы недавно одержали в Лиге чемпионов, должны оказать нам смелость, чтобы выйти и победить в решающем матче”, - сказал Вернер.
Напомним, что "Шахтер" и "Лейпциг" встретятся 2 ноября в Варшаве. Для того чтобы "горнякам" занять второе место и выйти в плей-офф Лиги чемпионов, им нужна только победа. В то же время для гарантированной второй позиции "Лейпцига" достаточно ничьей. А в случае победы "быки" имеют шанс занять еще и первое место, ведь сейчас расстояние от "Реала" составляет всего одно очко.
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