Вернер: После прошедшего матча с Шахтером мы знаем, что может произойти, если мы не включимся в игру

Нападающий немецкого "Лейпцига" Тимо Вернер поделился ожиданиями от решающего матча "быков" в Лиге чемпионов против донецкого "Шахтера":

“Мы уверены в себе перед заключительной игрой группового этапа Лиги чемпионов. После прошедшего матча с "Шахтером" мы знаем, что может произойти, если мы не включимся в игру.

Победы, которые мы недавно одержали в Лиге чемпионов, должны оказать нам смелость, чтобы выйти и победить в решающем матче”, - сказал Вернер.