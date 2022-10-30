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Вернер: После прошедшего матча с Шахтером мы знаем, что может произойти, если мы не включимся в игру

Лига Чемпионов
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Тогда был разгром 1:4

Вернер: После прошедшего матча с Шахтером мы знаем, что может произойти, если мы не включимся в игру

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий немецкого "Лейпцига" Тимо Вернер поделился ожиданиями от решающего матча "быков" в Лиге чемпионов против донецкого "Шахтера":

“Мы уверены в себе перед заключительной игрой группового этапа Лиги чемпионов. После прошедшего матча с "Шахтером" мы знаем, что может произойти, если мы не включимся в игру.

Победы, которые мы недавно одержали в Лиге чемпионов, должны оказать нам смелость, чтобы выйти и победить в решающем матче”, - сказал Вернер.

Напомним, что "Шахтер" и "Лейпциг" встретятся 2 ноября в Варшаве. Для того чтобы "горнякам" занять второе место и выйти в плей-офф Лиги чемпионов, им нужна только победа. В то же время для гарантированной второй позиции "Лейпцига" достаточно ничьей. А в случае победы "быки" имеют шанс занять еще и первое место, ведь сейчас расстояние от "Реала" составляет всего одно очко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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