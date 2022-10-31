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Защитник Лейпцига: Нас ждет тяжелая и напряженная игра против Шахтера

Лига Чемпионов
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Поединок пройдет 2 ноября

Защитник Лейпцига: Нас ждет тяжелая и напряженная игра против Шахтера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник немецкого "РБ Лейпцига" Вилли Орбан поделился ожиданиями от предстоящего матча с донецким "Шахтером" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Нас ждет тяжелая и напряженная игра против "Шахтера". Мы хотим выиграть в Польше и выйти в следующий раунд.

Мы знаем, что для этого мы должны хорошо сыграть, но сейчас нужно это делать каждые три дня", - приводит слова Орбана официальный сайт немецкого клуба.

"Быки" занимают второе место с 9 пунктами, опережая "горняков" на три балла. Поединок "Шахтер" – "Лейпциг" состоится 2 ноября в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Вилли Орбан
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Источник:
rbleipzig.com

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