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Защитник Лейпцига: Нас ждет тяжелая и напряженная игра против Шахтера
Поединок пройдет 2 ноября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник немецкого "РБ Лейпцига" Вилли Орбан поделился ожиданиями от предстоящего матча с донецким "Шахтером" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Нас ждет тяжелая и напряженная игра против "Шахтера". Мы хотим выиграть в Польше и выйти в следующий раунд.
Мы знаем, что для этого мы должны хорошо сыграть, но сейчас нужно это делать каждые три дня", - приводит слова Орбана официальный сайт немецкого клуба.
"Быки" занимают второе место с 9 пунктами, опережая "горняков" на три балла. Поединок "Шахтер" – "Лейпциг" состоится 2 ноября в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
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