Защитник Лейпцига: Нас ждет тяжелая и напряженная игра против Шахтера

Защитник немецкого "РБ Лейпцига" Вилли Орбан поделился ожиданиями от предстоящего матча с донецким "Шахтером" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Нас ждет тяжелая и напряженная игра против "Шахтера". Мы хотим выиграть в Польше и выйти в следующий раунд.

Мы знаем, что для этого мы должны хорошо сыграть, но сейчас нужно это делать каждые три дня", - приводит слова Орбана официальный сайт немецкого клуба.