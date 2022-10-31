  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Шахтер – Лейпциг
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Шахтер – Лейпциг

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горняки уже пересекались с главным рефери

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Шахтер – Лейпциг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Комитет арбитров УЕФА назначил судей на матч 6-го тура группового этапа между донецким "Шахтером" и немецким "РБ Лейпцигом".

Поединок обслужит английская бригада во главе с 37-летним Майклом Оливером. Помогать ему на линиях будут его соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Четвертый рефери - Даррен Инглэнд.

Арбитр VAR – Крис Кэванах, его ассистент - Дэвид Кут. (Оба из Англии тоже).

Читайте такжеЙовичевич взял 27 футболистов на матч с Лейпцигом

К слову, Майкл Оливер уже пересекался с донецким клубом, когда обслуживал их игру с "Базелем" (3:1) в 1/4 финала Лиги Европы 11 августа 2020 года.

Поединок "Шахтер" – "РБ Лейпциг" состоится 2 ноября в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Читайте такжеЗащитник Лейпцига: Нас ждет тяжелая и напряженная игра против Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Майкл Оливер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде