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УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Шахтер – Лейпциг
Горняки уже пересекались с главным рефери
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Комитет арбитров УЕФА назначил судей на матч 6-го тура группового этапа между донецким "Шахтером" и немецким "РБ Лейпцигом".
Поединок обслужит английская бригада во главе с 37-летним Майклом Оливером. Помогать ему на линиях будут его соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Четвертый рефери - Даррен Инглэнд.
Арбитр VAR – Крис Кэванах, его ассистент - Дэвид Кут. (Оба из Англии тоже).
К слову, Майкл Оливер уже пересекался с донецким клубом, когда обслуживал их игру с "Базелем" (3:1) в 1/4 финала Лиги Европы 11 августа 2020 года.
Поединок "Шахтер" – "РБ Лейпциг" состоится 2 ноября в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
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