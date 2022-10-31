Левандовский не попал в заявку Барселоны на матч против Виктории

"Барселона" огласила заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень". Главный тренер "блаугранас" Хави может рассчитывать на следующих исполнителей:

Тер Штеген, Бельерин, Пике, О. Дембеле, Педри, Ансу Фати, Ферран, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Кесси, Фрэнки Де Йонг, Рафинья, Иньяки Пенья, Ахомаш, Бальде, Касадо, Гави, Пабло Торре, Алекс Валье, Альваро Санс и Арнау Тенас.

На предстоящую игру не поехал нападающий Роберт Левандовский. Как сообщает пресс-служба клуба, поляку предоставлен отдых из-за проблем со спиной по решению тренерского штаба.

Кроме того, Хави не помогут Эрик Гарсия и Жюль Кунде, в дополнение к уже подтвержденным потерям Рональд Араухо, Серджи Роберто, Мемфис Депай и Андреас Кристенсен. Причина отсутствия Бускетса не уточняется.

Матч "Виктория Пльзень" - "Барселона" пройдет 1 ноября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.