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Шахтер – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Шахтер – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между немецким клубом "РБ Лейпциг" и донецким "Шахтером".

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В самом начале своего пути в ЛЧ "Шахтер" всех удивил и разбил немецкую команду. "Горняки" настолько удачно выступили в соревновании, что на финише все еще ведут борьбу за выход в плей-офф. Смогут ли подопечные Йовичевича обыграть "Лейпциг" еще раз? Или выход в ЛЕ будет более справедливый? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 ноября – в 19:35 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Трансляция Аудио онлайн стрим
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