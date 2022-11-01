Шахтер – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между немецким клубом "РБ Лейпциг" и донецким "Шахтером".

В самом начале своего пути в ЛЧ "Шахтер" всех удивил и разбил немецкую команду. "Горняки" настолько удачно выступили в соревновании, что на финише все еще ведут борьбу за выход в плей-офф. Смогут ли подопечные Йовичевича обыграть "Лейпциг" еще раз? Или выход в ЛЕ будет более справедливый? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 ноября – в 19:35 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко