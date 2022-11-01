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Эдуард Соболь в старте Брюгге на матч с Байером. Яремчук на замене

Лига Чемпионов
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Нападающий вернулся в заявку

Эдуард Соболь в старте Брюгге на матч с Байером. Яремчук на замене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский крайний защитник "Брюгге" Эдуард Соболь попал в стартовый состав команды на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Байера". Роман Яремчук вернулся в состав, но только на замене.

Соболь в старте впервые с 8-го октября. Тогда он начал в основе матч с "Вестерло".

Ранее Роман был вне заявки "Брюгге" на матч с "Остенде" 29-го октября. Неизвестно по какой причине нападающий пропустил матч, так как бельгийские СМИ отмечали, что со здоровьем у Яремчука всё хорошо.

Матч начнется в 19:45. "Брюгге" занимает 1-е место, набрав 10 очков в 5-ти турах. "Байер" с 4-мя очками идет последним, но может зацепиться за Лигу Европы в случае победы.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь Байер (Леверкузен)
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