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Эдуард Соболь в старте Брюгге на матч с Байером. Яремчук на замене
Нападающий вернулся в заявку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский крайний защитник "Брюгге" Эдуард Соболь попал в стартовый состав команды на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Байера". Роман Яремчук вернулся в состав, но только на замене.
Соболь в старте впервые с 8-го октября. Тогда он начал в основе матч с "Вестерло".
Ранее Роман был вне заявки "Брюгге" на матч с "Остенде" 29-го октября. Неизвестно по какой причине нападающий пропустил матч, так как бельгийские СМИ отмечали, что со здоровьем у Яремчука всё хорошо.
Матч начнется в 19:45. "Брюгге" занимает 1-е место, набрав 10 очков в 5-ти турах. "Байер" с 4-мя очками идет последним, но может зацепиться за Лигу Европы в случае победы.
We know what to play for. ????✨ #B04CLU #UCL pic.twitter.com/l1pChCC1kO— Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 1, 2022
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