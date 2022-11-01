  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нули в пользу Порту и против Атлетико. Байер - Брюгге 0:0. Видеообзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нули в пользу Порту и против Атлетико. Байер - Брюгге 0:0. Видеообзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Байер - Брюгге ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Нули в пользу Порту и против Атлетико. Байер - Брюгге 0:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Этот матч без голов, но совсем пресным назвать его нельзя. Время от времени команды создавали моменты, хотя откровенно рисковать не желали. В итоге – нули, которые в пользу "Порту" и "Байера". Первые благодаря потере очков бельгийцами финишировали на первом месте, а вторые благодаря этой ничьей "отцепил" Атлетико".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, группа B. 6-й тур
Леверкузен. "БайАрена"
"Байер" - "Брюгге" 0:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде