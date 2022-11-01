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Нули в пользу Порту и против Атлетико. Байер - Брюгге 0:0. Видеообзор матча
Байер - Брюгге ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч без голов, но совсем пресным назвать его нельзя. Время от времени команды создавали моменты, хотя откровенно рисковать не желали. В итоге – нули, которые в пользу "Порту" и "Байера". Первые благодаря потере очков бельгийцами финишировали на первом месте, а вторые благодаря этой ничьей "отцепил" Атлетико".
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов, группа B. 6-й тур
Леверкузен. "БайАрена"
"Байер" - "Брюгге" 0:0
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