Нули в пользу Порту и против Атлетико. Байер - Брюгге 0:0. Видеообзор матча

Этот матч без голов, но совсем пресным назвать его нельзя. Время от времени команды создавали моменты, хотя откровенно рисковать не желали. В итоге – нули, которые в пользу "Порту" и "Байера". Первые благодаря потере очков бельгийцами финишировали на первом месте, а вторые благодаря этой ничьей "отцепил" Атлетико".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, группа B. 6-й тур

Леверкузен. "БайАрена"

"Байер" - "Брюгге" 0:0