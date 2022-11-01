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Симеоне в пролете. Порту - Атлетико 2:1. Обзор матча и видео голов
Порту - Атлетико ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Атлетико" не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но это, как оказалось, было еще не дно. В последнем туре команда Диего Симеоне проиграла "Порту", тогда как "Байер" взял одно очко в поединке с "Брюгге" и опередил "матрасников" благодаря лучшей статистике личных встреч.
Впервые в эпоху Симеона "Атлетико" не сыграет в весенней стадии еврокубков. Полный провал. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, шестой тур
"Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
"Порту" (Порту, Португалия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) 2:1
Голы: Тареми 5, Эустакио 24 – Маркано 90+5 (авт.)
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