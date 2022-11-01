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Лига чемпионов. Ливерпуль - Наполи 2:0. Партенопеи остаются лидерами группы

Лига Чемпионов
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В конце матча по голу забили Мо Салах и Дарвин Нуньес

Лига чемпионов. Ливерпуль - Наполи 2:0. Партенопеи остаются лидерами группы

Фото: twitter.com/LFC/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа А, шестой тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Наполи” 2:0

Голы: Салах 85, Нуньес 90+8

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Рэмзи 87), Конате, ван Дейк, Цимикас – Милнер (Эллиотт 48), Фабиньо, Тьяго (Байчетич 87) – Салах, Фирмино (Карвалью 87), Джонс (Нуньес 73)

“Наполи”: Мерет – Оливейра, Ким, Эстигор, Ди Лоренцо – Замбо-Ангисса, Лоботка (Зелинский 83), Ндомбеле (Распадори 87) – Кварацхелия (Элмас 83), Осимхен (Симеоне 88), Политано (Лосано 70)

Предупреждения: Конате 36, Александер-Арнольд 73, Нуньес 90+4

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Наполи" 6 5 0 1 20-6 +14 15
2 "Ливерпуль" 6 5 0 1 17-6 +11 15
3 "Аякс" 6 2 0 4 11-16 -5 6
4 Рейнджерс 6 0 0 6 2-22 -20 0
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В статье: Юрген Клопп Лучано Спаллетти Лига чемпионов Ливерпуль Наполи (Неаполь)
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