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Лига чемпионов. Ливерпуль - Наполи 2:0. Партенопеи остаются лидерами группы
В конце матча по голу забили Мо Салах и Дарвин Нуньес
Фото: twitter.com/LFC/Автор - невідомий
Лига чемпионов, группа А, шестой тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Наполи” 2:0
Голы: Салах 85, Нуньес 90+8
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Рэмзи 87), Конате, ван Дейк, Цимикас – Милнер (Эллиотт 48), Фабиньо, Тьяго (Байчетич 87) – Салах, Фирмино (Карвалью 87), Джонс (Нуньес 73)
“Наполи”: Мерет – Оливейра, Ким, Эстигор, Ди Лоренцо – Замбо-Ангисса, Лоботка (Зелинский 83), Ндомбеле (Распадори 87) – Кварацхелия (Элмас 83), Осимхен (Симеоне 88), Политано (Лосано 70)
Предупреждения: Конате 36, Александер-Арнольд 73, Нуньес 90+4
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Наполи"
|6
|5
|0
|1
|20-6
|+14
|15
|2
|"Ливерпуль"
|6
|5
|0
|1
|17-6
|+11
|15
|3
|"Аякс"
|6
|2
|0
|4
|11-16
|-5
|6
|4
|Рейнджерс
|6
|0
|0
|6
|2-22
|-20
|0
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