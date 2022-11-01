Йовичевич: Ранее никто в нас не верил, и поэтому я хочу сделать все невозможное возможным

Главный тренер " Шахтера " Игор Йовичевич поделился ожиданиями о предстоящем поединке с "Лейпцигом" в 6-м туре Лиги чемпионов.

– Перед матчем Анатолий Трубин сказал, что нынешний "Шахтер" отличается от того, что был летом на сборах. За счет чего произошли такие изменения, чей прогресс виден больше всего?

– Люди тоже меняются в течение жизни. Если у человека есть амбиции для прогресса, так же это и работает на футбольном поле. Я считаю, что для достижения высоких целей нужны люди, – это даже более важно, чем просто футболисты, главное – люди. Когда бывают тяжелые матчи, когда перед командой стоят вызовы, все решают только кадры. На этом уровне необходимо иметь талант, и он у всех моих игроков есть. Талант множится на персоналию, и это выливается в достижение высоких целей, которые мы сейчас ставим. Никто три с половиной месяца назад не давал даже двух процентов на то, что перед 6-м туром Лига Европы уже будет у нас в кармане и мы будем бороться за 1/8 финала Лиги чемпионов. У нас строится команда, и запас для хорошего проекта есть. Это воодушевляет и дает дух, что в каждой игре и с любым соперником мы можем победить. Я уже не раз говорил, что первый матч с "Лейпцигом" стал переломным для нашей команды. Это был первый матч еврокубка, и мы не знали, насколько хороши, противник также этого не знал. С каждой игрой мы прибавляли в уверенности, маневрах, ресурсах, системе, стиль игры всегда сохранялся. Наш дух мы попытаемся продемонстрировать и в завтрашнем матче, чтобы сделать из невозможного возможное. Сейчас если это кто-то и может сделать, то это – мы. Я не люблю выделять прогресс кого-то одного, для меня прогрессировала вся команда. Вы – журналисты и болельщики – на эмоциях можете определить, кто прогрессирует больше, а кто – меньше. Кто-то отражает свое мастерство в голах, кто-то – в игре с мячом, кто-то – в голевых передачах. Защитники имеют свою роль – остановить атаку противника, полузащитники должны задавать темп и ритм игре, а кто-то делает разницу в атаке, чтобы через голы отображалось, что команда может достичь результата. Если ты играешь на коллектив, то он всегда поможет тебе выстрелить. Сегодня Мудрик, завтра – Судаков, затем – Зубков, но мы – одна команда, в которой бьются все вместе.

– После первого матча у "Лейпцига" изменился главный тренер. Как оцените игры команды при нынешнем наставнике и чего ожидаете от завтрашней встречи?

– Лично я это воспринимаю как вызов. Перед каждым очным противостоянием смотрю характеристики тренера оппонента, смотрю на его стиль игры и пытаюсь понять, что он хочет предложить. Сейчас мы говорим об очень хорошем тренере. Марко Розе – топ-тренер, он давно на высоком уровне показывает свое качество. Болельщики "Шахтера" также не могут забыть двухгодичное противостояние з "Боруссией" (Менхенгладбах) и его результат. Его команды играют очень агрессивно и интенсивно, но сейчас игровая схема немного изменилась. Его система игры приносит проблемы, но, думаю, мы завтра справимся и покажем хорошую игру. Иногда даже совершенства не хватает, но, играя за 1/8 финала Лиги чемпионов, каждый из нас должен быть на таком уровне, чтобы это стало незабываемо. Повторюсь: никто не думал, что мы сможем выйти даже в Лигу Европы, но сейчас это уже у нас в кармане. Ты хочешь, чтобы мечта осуществилась, но если это идет от сердца – это даже не мечта, ведь ты настолько хочешь, что она должна стать реальностью.

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– Какова кадровая ситуация в команде? Игра с "Лейпцигом" будет важнейшей в вашей карьере?

– Такого матча в нашей карьере еще не было, когда нам бы представлялась возможность выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Лично я такого накала еще не чувствовал, да и все так же, кроме некоторых футболистов. Эта амбиция, и иногда неопределенность момента движет тебя вперед. Мы проделали большую работу и уже не удовлетворяемся тем, что имеем. Осталось 95 минут матча с очень хорошей командой, которая в последних поединках набрала 16 очков из 18 возможных, которая демонстрирует хороший и интенсивный футбол, выиграв у "Реала" и оппонентов в Бундеслиге. Нкунку, Вернер, Форсберг – все они выступают на очень хорошем уровне, так что завтра для нас будет супервызов. В футболе не всегда выигрывают фавориты, но то, что у нас много травм, это факт. Швед и Зубков – важные игроки нашей команды и нашей модели игры. Но, думаю, их потерю достойно и на максимальном уровне заменят другие. Верю в команду и в позитивный результат.

– Готова ли ваша команда играть первым номером в ответном матче с "Лейпцигом"?

– Не всегда выигрывает тот, кто действует первым номером. Команда побеждает, если соответствует четырем сегментам футбола и доминирует все 95 минут. Нельзя выиграть за 15 минут – ты должен придерживаться плана и верить в победу до самого конца. Если мы хотим выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов, то завтра нам нужна только победа, а "Лейпциг" устроит и ничья. Иногда такой расклад для соперника – психологическое давление, ведь не каждый может играть на ничью. Один гол может сделать для нас результат и может поставить на кон все и через энергию и ва-банк изменить игру. Этим и интересен футбол, повторюсь: "Шахтеру" не обязательно играть первым номером, чтобы победить в матче. Это доказывает первый поединок с "Лейпцигом", ведь на контратаках с 39 процентами владения мячом мы забили четыре гола, но могло быть еще больше. С "Реалом" было так же: у нас 41 процент владения, а все выглядело так, будто у нас было 60 процентов. Игра шла, мы выходили из-под прессинга "Реала" из обороны. Хочу видеть команду, которая читает игру. Когда надо терпеть, то оборона должна действовать компактно. "Лейпциг" заставляет тебя компактно обороняться, ведь если ты пойдешь в прессинг, то растянешь линии. Вы видите, против кого мы играем. Нкунку и Вернер стоят по 100 миллионов, и для нас было бы смертельно дать им пространство. Мы должны быть на мяче, что и привело к тому, что мы думаем о выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов. Надо не отступать от своего стиля, но надо быть умными и читать моменты, когда надо мяч придержать. Только если ты сможешь прочитать игру, сможешь победить.

– У вас в команде много молодых и талантливых игроков.

– Для успеха нам и нужны такие личности. Все вызовы мотивируют нас становиться лучше и выходить на поле. Это первый опыт, и мы стараемся быть сильными духом, использовать свои таланты. Прежде всего мы играем для Украины и за нее. В каждой игре мы показываем, что можем играть. Ранее никто в нас не верил, и поэтому я хочу сделать все невозможное возможным.

– Перед предыдущими матчами Лиги чемпионов игры "Шахтера" в УПЛ переносились. В этот раз команда провела тяжелый поединок с "Александрией". Как это влияет на подготовку к "Лейпцигу"?

– В последнем туре мы с "Александрией" были в одинаковых условиях, так что воздушная тревога повлияла на нас одинаково, и мы не будем оправдываться. Должны сделать выводы, чтобы побеждать в следующих играх. Возможно, тревога пошла нам на пользу, ведь мы снова вошли в матч и выровняли игру. До удаления у нас было достаточно моментов, но потом команде пришлось показывать характер. "Александрия" – хорошая команда, и мы должны это признавать. Лично за себя могу сказать, что никому бы не понравилось переживать тревогу, так как ты не знаешь, что будет дальше. Есть неопределенность, и ты думаешь, что сейчас может что-то упасть, но также в голове мысли о тактике и о том, как обыграть противника. Все украинские команды – герои сейчас, как и украинские солдаты. Мы играем на территории Украины и бьемся. Люди, которые бьются за нашу свободу, – фаны наших команд. Все представители страны в еврокубках болеют друг за друга, и я почувствую поддержку целой страны на завтрашнем матче, так же будет на матче "Днепра-1". Хочется, чтобы все команды больше выигрывали и зарабатывали баллы в общую копилку. Жаль, что у "Динамо" не вышло дать результат, но, когда играет "Динамо", мы все должны болеть за них.

– Вы устаете от постоянных переездов? Как выглядит подготовка "Шахтера" к матчам еврокубков?

– Переезды, конечно же, выматывают, так как у тебя просто ни на что не остается времени. Представители других команд имеют досуг, а у тебя постоянная рутина, и этот психологический фактор немного угнетает. Завтрашний матч будет решающим, но затем у нас еще будет пять игр. Завтра мы попытаемся бороться и продемонстрировать все наилучшее. В связи с переездами нет баланса между физическим и ментальным. Ситуация для нас так себе, но несмотря ни на что мы будем бороться.