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Спустя рукава они не умеют. Бавария - Интер 2:0. Обзор матча и видео голов
Бавария - Интер ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этой группе уже все было решено заранее. И этот матч не имел турнирного значения для обеих команд. Но "Бавария" даже в таких условиях не дает слабину – она просто не умеет играть спустя рукава. "Интер" вполне почувствовал это на своей шкуре.
Победа "Баварии 2:0 - и стопроцентный результат на групповом раунде. Для "Интера" тоже все в порядке. Выход в 1/8-ю со второго места будут праздновать.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. Группа С, 6-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
"Бавария" – "Интер" 2:0
Голы: Павар 32, Чупо-Мотинг 72
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