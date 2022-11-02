Спустя рукава они не умеют. Бавария - Интер 2:0. Обзор матча и видео голов

В этой группе уже все было решено заранее. И этот матч не имел турнирного значения для обеих команд. Но "Бавария" даже в таких условиях не дает слабину – она просто не умеет играть спустя рукава. "Интер" вполне почувствовал это на своей шкуре.

Победа "Баварии 2:0 - и стопроцентный результат на групповом раунде. Для "Интера" тоже все в порядке. Выход в 1/8-ю со второго места будут праздновать.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа С, 6-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

"Бавария" – "Интер" 2:0

Голы: Павар 32, Чупо-Мотинг 72