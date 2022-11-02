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Спустя рукава они не умеют. Бавария - Интер 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бавария - Интер ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Спустя рукава они не умеют. Бавария - Интер 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В этой группе уже все было решено заранее. И этот матч не имел турнирного значения для обеих команд. Но "Бавария" даже в таких условиях не дает слабину – она просто не умеет играть спустя рукава. "Интер" вполне почувствовал это на своей шкуре.

Победа "Баварии 2:0 - и стопроцентный результат на групповом раунде. Для "Интера" тоже все в порядке. Выход в 1/8-ю со второго места будут праздновать.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа С, 6-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
"Бавария" – "Интер" 2:0
Голы: Павар 32, Чупо-Мотинг 72

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан)
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