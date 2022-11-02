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Провансальцы рискнули и остались ни с чем. Марсель - Тоттенхэм 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Марсель - Тоттенхэм ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Провансальцы рискнули и остались ни с чем. Марсель - Тоттенхэм 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Марсель" доигрывал свой матч, когда уже финальный свисток в параллельном поединке прозвучал. "Спортинг" проиграл, так что ничья, которая держалась до 90+5-й минуты, отправляла французов в Лигу Европы. Но команда Игоря Тудора рискнула – и прогадала. Не забив в последней атаке, "Марсель" пропустил убийственную контратаку. Поэтому и вылетел из еврокубков.

Смотрите, как развивалась эта драма, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа D, 6-й тур.

Стадион: "Велодром" (Марсель)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

"Марсель" – "Тоттенхэм" 1:2
Голы: Мбемба (45+2) – Лангле (54), Хейбьерг (90+5)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Марсель
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