Провансальцы рискнули и остались ни с чем. Марсель - Тоттенхэм 1:2. Видео голов и обзор матча

"Марсель" доигрывал свой матч, когда уже финальный свисток в параллельном поединке прозвучал. "Спортинг" проиграл, так что ничья, которая держалась до 90+5-й минуты, отправляла французов в Лигу Европы. Но команда Игоря Тудора рискнула – и прогадала. Не забив в последней атаке, "Марсель" пропустил убийственную контратаку. Поэтому и вылетел из еврокубков.

Смотрите, как развивалась эта драма, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа D, 6-й тур.

Стадион: "Велодром" (Марсель)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

"Марсель" – "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Мбемба (45+2) – Лангле (54), Хейбьерг (90+5)