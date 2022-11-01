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Бавария – Интер 2:0. Немецкий максимализм и продолжение серии Чупо-Мотинга

Лига Чемпионов
(1 голосов)

18 из 18 для Баварии, 7 в 6 для Чупо-Мотинга

Бавария – Интер 2:0. Немецкий максимализм и продолжение серии Чупо-Мотинга

Фото: FC Bayern Munich, twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа С, 6-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Интер 2:0

Голы: Павар 32, Чупо-Мотинг 72

"Бавария": Ульрайх – Мазрауи (Мусиала, 65), Павар, Упамекано (Дэвис, 46), Станишич – Киммих, Забитцер – Коман (Ваннер, 76), Гравенберх, Мане (Гнабри, 66) – Чупо-Мотинг (Тель, 73)

"Интер": Онана – Дармиан, де Врей (Шкриньяр, 76), Ачерби – Белланова, Барелла (Мхитарян, 60), Аслани, Гальярдини (Чалханоглу, 60), Гозенс – Лаутаро (Джеко, 60), Корреа (Карбони, 76)

Предупреждения: Забитцер 38, Киммих 48, Станишич 88 – Гозенс 40, Карбони 90

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан)
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