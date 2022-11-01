Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария – Интер 2:0. Немецкий максимализм и продолжение серии Чупо-Мотинга
18 из 18 для Баварии, 7 в 6 для Чупо-Мотинга
Фото: FC Bayern Munich, twitter
Лига Чемпионов. Группа С, 6-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Интер 2:0
Голы: Павар 32, Чупо-Мотинг 72
"Бавария": Ульрайх – Мазрауи (Мусиала, 65), Павар, Упамекано (Дэвис, 46), Станишич – Киммих, Забитцер – Коман (Ваннер, 76), Гравенберх, Мане (Гнабри, 66) – Чупо-Мотинг (Тель, 73)
"Интер": Онана – Дармиан, де Врей (Шкриньяр, 76), Ачерби – Белланова, Барелла (Мхитарян, 60), Аслани, Гальярдини (Чалханоглу, 60), Гозенс – Лаутаро (Джеко, 60), Корреа (Карбони, 76)
Предупреждения: Забитцер 38, Киммих 48, Станишич 88 – Гозенс 40, Карбони 90
Популярное сейчас
- На аэродроме в Псковской области украинская ДРГ уничтожила два российских вертолета - ВИДЕО
- Многовариантный эндшпиль. Марсель – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 6-го тура ЛЧ на 01.11.2022
- СМИ: Ребров может возглавить сборную Украины зимой
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 1 - 6 ноября
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО