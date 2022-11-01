  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Виктория - Барселона 2:4. Без интриги, зато весело
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Виктория - Барселона 2:4. Без интриги, зато весело

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Команды думали только про атаки

ЛЧ. Виктория - Барселона 2:4. Без интриги, зато весело

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" и "Виктория" уже лишились шансов на выход в плей-офф ЛЧ, и их очный матч ничего не решал.

По сути, это был удобный шанс сыграть в свое удовольствие, и обе команды им воспользовались. "Барса", конечно, играла лучше - класс есть класс, но контратаки и навесы от Пльзени тоже местами получились симпатичными.

Маркос Алонсо, вышедший сегодня в центре обороны, открыл счет в массированной атаке уже на старте игры. Чехи ответили на это навесами на Хорого и дальними попытками Ндиая - мимо. Также не сработал и заброс на техничного Влканову на левом фланге - тот обыграл двоих, но пробил выше ворот.

"Барса" же закончила тайм вторым голом - в очередной раз дало результат уже классическое забегание Альбы; Феррану оставалось только попасть в пустые ворота.

На старте второго тайма чехов наконец прорвало. Хорый реализовал пенальти, который сам же и заработал, а затем четко пробил со второго этажа - большой привет Алонсо, застывшему невесть где.

В это же время на другой половине поля Ферран Торрес оформил дубль после идеальной стеночки с Рафиньей - пожалуй, это был самый эстетичный эпизод за 90 минут.

Точку же в матче поставил юный Пабло Торре, и это довольно символично. У этой "Барсы" есть будущее, но вот с настоящим пока проблемы. Надолго ли? Никто не скажет. Ну, а касательно Пльзени, то спасибо ей за борьбу. С ее ресурсами даже такой матч против "Блауграны" дорогого стоит.

6-й тур ЛЧ. Пльзень. "Дусан Арена"

"Виктория" - "Барселона" - 2:4

Голы: Хорый, 51 (с пенальти), 63 - Маркос Алонсо, 6, Ферран Торрес, 44, 54, Торре, 75

"Виктория": Станек - Холик, Хейда, Перница, Емелка (Хавел, 57) - Ндиай (Буха, 57), Калвач (Чермак, 78) - Йирка, Влканова, Пилар (Кронус, 88) - Хорый (Басси, 79)

"Барселона": Пенья - Бельерин, Пике, Маркос Алонсо, Альба (Бальде, 57) - Гави, Кессье (Касадо, 67), Торре (Санс, 78) - Рафинья (Дембеле, 78), Фати, Ферран Торрес

Предупреждения: Ндиай, 47 - Гави, 42, Торре, 50, Ферран Торрес, 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Виктория (Пльзень)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
01.11.2022 в 23:56
Зрозуміло, що Барса їхала за перемогою... Бабки на дорогу відбити
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.11.2022 в 23:55
Даже не знаю, что написать . Наверное поздравляю скамеечников и ждём следующий матч.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде