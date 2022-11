ЛЧ. Виктория - Барселона 2:4. Без интриги, зато весело

"Барселона" и "Виктория" уже лишились шансов на выход в плей-офф ЛЧ, и их очный матч ничего не решал.

По сути, это был удобный шанс сыграть в свое удовольствие, и обе команды им воспользовались. "Барса", конечно, играла лучше - класс есть класс, но контратаки и навесы от Пльзени тоже местами получились симпатичными.

Маркос Алонсо, вышедший сегодня в центре обороны, открыл счет в массированной атаке уже на старте игры. Чехи ответили на это навесами на Хорого и дальними попытками Ндиая - мимо. Также не сработал и заброс на техничного Влканову на левом фланге - тот обыграл двоих, но пробил выше ворот.

1 - At 22 years and 245 days old, Ferran Torres has become the youngest player to score a brace in his first start for Barcelona in the Champions League. Impact. pic.twitter.com/KxCtJ7d6Zh

"Барса" же закончила тайм вторым голом - в очередной раз дало результат уже классическое забегание Альбы; Феррану оставалось только попасть в пустые ворота.

На старте второго тайма чехов наконец прорвало. Хорый реализовал пенальти, который сам же и заработал, а затем четко пробил со второго этажа - большой привет Алонсо, застывшему невесть где.

В это же время на другой половине поля Ферран Торрес оформил дубль после идеальной стеночки с Рафиньей - пожалуй, это был самый эстетичный эпизод за 90 минут.

2 - Pablo Torre ???????? (19 years and 212 days) is the second youngest Barcelona player to score on his first start in the Champions League, after Giovani dos Santos ???????? in December 2007 vs Stuttgart (18 years and 215 days). Future. pic.twitter.com/MPdvJzSDn0